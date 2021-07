Rencontrez Caeleb Dressel, le nageur le plus rapide du monde

in

Déplace-toi sur le côté Michael Phelps, car Caeleb Dressel vous êtes entré dans la piscine.

Le nageur de 24 ans est le nageur le plus rapide au monde et a le potentiel d’être le quatrième nageur de l’histoire à remporter sept médailles en un seul Jeux olympiques.

Son nom vous semble-t-il un peu familier ? Eh bien, c’est parce que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 seront la deuxième fois que Caeleb nage pour l’équipe américaine. Aux Jeux de 2016, j’ai remporté deux médailles d’or. Et maintenant, cet été, il nagera aux côtés de 52 coéquipiers, dont katie ledecky et Ryan Murphy, dans des épreuves telles que le 50m nage libre, le 100m nage libre et le 100m papillon.

Sans oublier qu’il détient plusieurs records du monde ainsi que sept médailles d’or aux Championnats du monde 2017 et huit médailles d’or aux Championnats du monde 2019. Aucun autre nageur dans l’histoire n’a remporté huit médailles lors d’une seule compétition de championnats du monde. Alors, oui, on peut dire qu’il est un BFD.

Mais il y a bien plus pour Caeleb – qui n’apprécie pas vraiment les projecteurs, selon NBC Sports – que les vagues qu’il fait. Continuez à faire défiler pour découvrir qui il est en dehors de la piscine.