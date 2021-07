Rencontrez certains des meilleurs athlètes avant les Jeux d’été

in

Pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, For The Win vous aide à faire connaissance avec certains des athlètes olympiques vedettes qui concourent sur la plus grande scène du monde. Avant la cérémonie d’ouverture, nous mettrons en lumière 23 athlètes en 23 jours.

Cinq ans après les Jeux de Rio, les Jeux olympiques sont enfin de retour, et les meilleurs athlètes du monde se préparent à monter un spectacle et, espèrent-ils, ramener du matériel à la maison.

Dans les semaines qui ont précédé la cérémonie d’ouverture, nous, à For The Win, déployons une tonne de contenu olympique pour vous préparer aux Jeux, notamment en mettant en lumière certains des meilleurs athlètes.

Et nous les avons tous ici dans un seul endroit pratique.

1

Katie Ledecky, natation



2

Shelly-Ann Fraser-Pryce, piste



3

John John Florence, surf



4

Simone Biles, gymnastique



5

Hannah Roberts, BMX freestyle



6

Sam Mikulak, gymnastique



7

Noah Lyles, piste



8

April Ross et Alix Klineman, beach-volley



9

Kanak Jha, tennis de table



dix

Nyjah Huston, skate



11

Carissa Moore, surf



12

Kyle Snyder, lutte



13

Simone Manuel, natation



14

Pita Taufatofua, taekwondo



15

Jordan Chiles, gymnastique



16

Dalilah Muhammad, piste



17

Chat Osterman, balle molle



18

Justin Thomas, golfeur



19

Torri Huske, natation



20

Allyson Felix, piste