Rencontrez Dawn Staley, la classe de première année «Fab Four» de Caroline du Sud

Lorsque les parents de Bree Hall l’ont déposée à l’université, ils n’ont pas pleuré. Elle non plus. Tout le monde savait qu’elle était entre de bonnes mains, et la Caroline du Sud s’était sentie comme chez elle bien avant qu’elle n’entre sur le campus.

« Il y avait tellement de confiance dans l’endroit où j’étais qu’il n’y avait pas de quoi pleurer », dit Hall.

Hall marchait dans une situation qui rendrait n’importe quel joueur de basket-ball jaloux. Tout d’abord, il y a l’histoire du programme de basket-ball féminin Gamecocks : un titre national en 2017 et trois Final Fours au cours des sept dernières années. Et puis il y a le présent : une équipe avec des joueuses talentueuses et expérimentées comme Aliyah Boston, Zia Cooke et Destanni Henderson, prêtes à courir au championnat national. Et l’avenir : au moins sept ans de plus pour l’entraîneur-chef Dawn Staley, dont la valeur est évaluée à 22,4 millions de dollars, mais même cela pourrait être une sous-vente.

Et si tout cela ne suffit pas à mettre l’esprit d’un jeune hooper à l’aise, Hall et les trois autres étudiants de première année de Caroline du Sud peuvent se tourner vers une discussion de groupe affectueusement nommée « The Fab Four ».

Staley a finalement donné le surnom à la classe de première année de Caroline du Sud, composée de Hall, Raven Johnson, Saniya Rivers et Sania Feagin. Le surnom est une description parfaite de la classe de recrutement la mieux classée dans le basket-ball féminin cette saison, mais quand ils ont commencé à parler par SMS, les Fab Four n’étaient même pas encore les Fab Four. Ils étaient quatre lycéens essayant d’évaluer leurs options et de choisir la bonne équipe et la bonne école.

Staley a encouragé les joueurs à parler avant même de signer avec les Gamecocks. Le processus de recrutement peut être intimidant. Et à moins qu’une recrue n’ait des parents ou des frères et sœurs qui ont vécu la même chose, cela peut être isolant.

Staley avait donc un message pour les recrues qu’elle espérait qu’elles deviendraient un jour des Gamecocks : parlez-en et aidez-vous mutuellement à trouver la bonne personne, même si ce n’est pas la Caroline du Sud.

« Nous avons tous examiné nos offres ensemble et avons commencé à dresser des listes d’avantages et d’inconvénients », déclare Rivers.

Finalement, une école est arrivée en tête, et c’était la même chose pour les quatre.

« La prochaine chose que vous savez, nous nous sommes tous engagés à peu près au même moment », dit Rivers.

Quand ils l’ont fait, le surnom est apparu et Rivers, Feagin, Hall et Johnson ont renommé leur discussion de groupe pour refléter leur nouvelle identité de Caroline du Sud.

Ensemble, ils forment les Fab Four de Staley, mais séparément, ce sont quatre individus dont les méandres les ont menés sur le même chemin.

CORBEAU JOHNSON

Il y a deux éléments clés dans la personnalité de Raven Johnson. La recrue n ° 2 du pays (et meneuse n ° 1) se décrit comme une fille féminine qui est également férocement compétitive. La première pièce lui a fait penser qu’elle détesterait le basket-ball, et la seconde l’a fait tomber amoureuse du jeu.

«J’étais comme, le basket-ball est un sport de garçon. C’est trop dur », dit-elle en riant. « Mais mon grand-père m’a dit : ‘Tu ne vas pas faire de cheerleading.’ «

Le grand-père de Raven l’a emmenée avec son frère jumeau, Richard, au gymnase, où ils ont joué en tête-à-tête. À ce moment-là, la séquence de compétition de Johnson a pris le dessus. Elle s’est rendu compte qu’elle voulait gagner, mais pas à n’importe quoi : elle voulait gagner au basket.

« Je me disais : « Oui, le basket-ball est le sport pour moi » », dit-elle.

Cette année, cependant, Johnson jouera le rôle de pom-pom girl pour son équipe après avoir subi une blessure au genou mettant fin à la saison contre le Dakota du Sud vendredi.

Mais les fans de Gamecock voudront peut-être garder un œil sur la touche pour voir quel type de vêtements de ville Johnson porte. Parce qu’avant de faire partie des Fab Four, Johnson avait un autre surnom, et c’est celui qu’elle utilise toujours : Hollywood.

Au cours de l’une de ses premières pratiques de l’AAU en tant qu’adolescente, Johnson est entrée dans la salle de sport tout juste après une séance de shopping chez Justice.

«Je portais des chaussures scintillantes – je pense que c’étaient des Chuck Taylors – un pantalon scintillant et une veste assortie pour aller avec. Je pensais juste que j’étais mignon », dit le natif d’Atlanta. « Ils m’ont jeté un coup d’œil et m’ont dit : ‘Ouais, ton surnom va être Hollywood.’ «

Elle ne porte plus Justice, mais Johnson incarne toujours son surnom, à tel point qu’elle l’a même dans son compte Twitter. Hollywood aime tout ce qui touche à la beauté, dit-elle. Dernièrement, elle est passée de Justice à Fashion Nova et est fière de mélanger son look.

«Je peux passer d’une robe à des sweats et à un joli petit haut court», dit-elle. « Je peux porter à peu près n’importe quoi tant que mes cheveux sont coiffés et que mon visage est mignon. »

RIVIÈRES SANIYA

L’un des premiers cadeaux de Noël que Saniya Rivers se souvient avoir reçu était un panier de basket Fisher Price. Le sport, dit-elle, est dans son sang. Sa sœur aînée, Nanna Rivers, a joué à North Carolina State, son père a joué pendant quelques années à Elon et sa mère s’est démarquée à UNC-Wilmington.

Rivers a grandi à Wilmington, la ville où Michael Jordan n’a pas fait partie de son équipe universitaire. Rivers est donc attachée au basket depuis le début, et cela à elle.

La quatrième étudiante de première année du pays a reçu sa première offre de bourse – de Caroline du Sud – alors qu’elle était en huitième année.

Rivers jouait à l’AUA pour une équipe sur laquelle les entraîneurs n’avaient pas vraiment les yeux, mais elle la déchirait. Le dernier jour du tournoi, Rivers jouait dans le match de championnat et a reconnu Staley assis au premier rang.

« Nous avons fini par perdre, mais j’ai reçu un appel téléphonique plus tard dans la nuit avec l’offre, donc c’était gros », a déclaré Rivers.

Pour Rivers, la Caroline du Sud est la première étape d’un plan qu’elle a depuis le moment où elle a reçu cette première offre. Elle entretient une relation amour-haine avec sa ville natale. Elle a reçu un grand soutien de la part des gens, mais elle a également eu affaire à d’autres qui essayaient de la faire tomber.

« Tout ce que j’ai toujours voulu en grandissant, c’était de m’en sortir, d’aller à l’université et d’accéder aux ligues professionnelles », dit Rivers. « Je veux redonner à ma ville quand je la ferai. »

SANIA FÉAGINE

Pour Sania Feagin, le choix d’aller en Caroline du Sud n’était pas une chose à laquelle elle devait réfléchir ; c’était quelque chose qu’elle savait juste.

« J’ai fait confiance au Seigneur et il m’a guidé là où il se sentait le mieux pour moi », dit-elle.

Feagin a grandi avec la foi et la famille comme pierres angulaires de sa vie. Et à travers les deux, le basket est venu naturellement. Quand elle était petite, ses parents – qui participaient tous les deux à des compétitions collégiales – jouaient dans diverses ligues récréatives, et quand ils avaient terminé, Feagin courait sur le terrain pour obtenir autant de coups que possible avant de faire leurs bagages et de rentrer à la maison.

« J’étais contente de jouer au ballon », dit-elle à propos de ses premiers jours à jouer. «Je l’aurais et je partirais. Je voulais marquer.

Et le basket-ball n’a pas disparu quand ils ont quitté le gymnase. Certains des souvenirs préférés de Feagin sont de jouer dans son allée avec toute sa famille – parents, frères et sœurs et même cousins. Ils jouaient à élimination directe, à la guerre ou à des confrontations adultes contre enfants. Et même avec une famille pleine d’athlètes collégiaux, ils savaient quand arrêter la compétition.

« Ces jeux étaient toujours juste amusants », dit Feagin. « Il ne faisait jamais rien de trop. Nous venons de passer un bon moment.

Quand elle est avec sa famille, Feagin garde les choses relativement discrètes. En dehors du basket-ball, l’un de ses passe-temps préférés est de garder son neveu de 1 an.

« Quand je m’occupais de lui avant d’arriver à l’école, il était si petit et il pleurait tout le temps », dit-elle. « Il ne pouvait même pas ramper. Maintenant, il pleure à peine. Il court partout. C’est une poignée.

SALLE BREE

Quand elle avait six ans, Hall se souvient avoir fait du sport avec les enfants de son quartier. Le jeu n’avait pas d’importance parce qu’elle les aimait tous. Mais quand elle a ramassé un ballon de basket, les parents et les entraîneurs locaux l’ont remarqué. Hall s’amusait juste, mais pour ces adultes, elle avait un avenir dans le jeu.

Alors qu’elle grandissait, son père, Bryan, a commencé à l’emmener au gymnase pour faire des exercices. Contrairement à ses camarades de première année, qui ont grandi avec des joueurs de basket-ball pour parents, Bryan n’était qu’un coup de main et une pom-pom girl pour sa fille, la recrue n ° 14 cette saison.

« Il n’était absolument pas un joueur de basket-ball », dit Bree en riant. « C’était ce gars au Y ou au gymnase voisin que vous appelleriez, comme, votre LeBron local, mais il n’a même jamais joué au lycée. »

La Caroline du Sud a d’abord suscité l’intérêt de la native de l’Ohio lorsqu’elle était en deuxième année au lycée. Sa coéquipière de l’AAU, Zia Cooke, s’était engagée envers les Gamecocks, alors Hall a visité l’école.

« Je les ai vus jouer contre UConn et ils ont fini par gagner », a déclaré Hall. « Et [Henderson’s] ma famille était là, et ils m’ont assis et m’ont donné de bons conseils sur le processus de recrutement et sur le fait que c’était probablement l’endroit pour moi.

L’AVENIR DE LA CAROLINE DU SUD

Une fois que les Fab Four se sont officiellement engagés en Caroline du Sud, le plaisir a commencé.

Ils ont envoyé des SMS sur des choses sérieuses, comme la pandémie de COVID-19 qui avait marqué toute leur carrière au lycée, mais la plupart du temps, la conversation est restée légère.

« Avant cette discussion de groupe, nous ne nous connaissions pas vraiment », dit Hall. « Mais avant d’arriver sur le campus, nous étions tous tellement excités de parler des couleurs que nous allions avoir dans nos chambres et de l’endroit où nous pourrions nous faire les ongles et les cheveux. »

Hall, Feagin et Rivers vivent ensemble, tandis que Johnson vit avec sa deuxième année Kamilla Cardoso, son ancienne coéquipière de l’AAU qui, en tant que transfert de Syracuse, est également nouvelle dans l’équipe.

L’année dernière, les quatre étudiants de première année ont regardé la Caroline du Sud se frayer un chemin vers le Final Four et ont perdu un clou contre Stanford. Ils ont tous convenu que regarder les Gamecocks était surréaliste et se sont retrouvés à alterner entre encourager leurs futurs coéquipiers et essayer d’analyser où ils pourraient s’intégrer sur le terrain.

Quand ils sont arrivés sur le campus, s’intégrer socialement avec leurs coéquipiers était un jeu d’enfant. Les Gamecocks aiment écouter de la musique ensemble, organiser des soirées cinéma et participer occasionnellement à des rondes ultra-compétitives d’UNO.

« Ce n’est pas seulement sur le terrain », dit Rivers. « Les cartes sont lancées. Cela devient ridicule. »

Mais la transition du lycée et même du ballon de l’AAU au basket-ball universitaire s’avère beaucoup plus difficile que de s’intégrer à un nouveau groupe d’amis.

Mais vous n’allez pas en Caroline du Sud en espérant glisser facilement dans le temps de jeu.

« Je vais être honnête, le lycée et le collège sont deux types de jeux de ballon différents », a déclaré Johnson, qui a remporté quatre championnats d’État consécutifs au lycée Westlake. « Vous avez un ou deux joueurs dans l’équipe qui sont vraiment, vraiment bons, mais à l’université, le rythme est différent. Vous avez plus de joueurs, toute l’équipe est bonne.

De nombreuses compétences que les joueurs pourraient obtenir au lycée ne fonctionnent soudainement plus à l’université. Rivers, par exemple, a déclaré qu’elle était en train de changer son tir parce qu’elle avait remarqué qu’il était trop bloqué pendant les entraînements de pré-saison.

Jusqu’à ce que Johnson tombe avec une blessure au genou, elle, Rivers, Feagin et Hall – quatre recrues cinq étoiles qui avaient leur choix de programmes – se battaient tous pour une tranche d’action de jeu.

Car avant même de signer la meilleure classe du pays, la Caroline du Sud était déjà empilée. Les Gamecocks ont non seulement rendu leurs cinq de départ, mais aussi leurs sixième et septième joueurs hors du banc. Et ils ont ajouté le 6-7 Cardoso, l’un des transferts les plus recherchés de l’intersaison.

Alors oui, c’est un jeu de balle complètement différent, mais c’est un jeu pour lequel la classe de première année est prête. Ils savent tous ce que signifie participer à un programme comme la Caroline du Sud. Il ne s’agit pas d’une célébrité instantanée à l’université, mais de l’opportunité de jouer pour un entraîneur légendaire et de rivaliser avec certains des meilleurs joueurs du pays.

« J’aime ça parce que rien ne sera facile », dit Feagin. « Je sais que je vais devoir travailler dur. Comme pour moi, aller contre Aliyah [Boston] dans la pratique, chaque jour va me pousser. Parce qu’elle est plus grande, plus forte et plus expérimentée que moi. Donc ça va faire de moi un meilleur moi.

Avant longtemps, Feagin jouera le rôle de Boston pour une nouvelle recrue. Il en sera de même pour Rivers, Johnson et Hall. Pour l’instant, ils sont un groupe d’étudiants de première année talentueux. Mais bientôt, le basket de Caroline du Sud appartiendra aux Fab Four.

