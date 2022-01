Rencontrez DJ Shawn G, l’artiste aux multiples talents devenu expert en affaires

Crédit photo : DJ Shawn G

La vie est pleine de possibilités infinies, et votre premier choix ne doit pas être le dernier.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur DJ Shawn G.

Vous pouvez toujours poursuivre d’autres carrières et exceller si vous avez du talent. Cela a été prouvé par l’artiste aux multiples talents et désormais expert en affaires DJ Shawn G.

Shawn a développé un intérêt pour la musique dès son plus jeune âge. Il se souvient, il aimait passer du temps à écouter de la musique, et c’est par son amour pour la musique qu’il a été attiré par le DJing. Croyez-le ou non, Shawn est DJ depuis l’âge de 12 ans. DJ Shawn G a eu l’occasion de travailler avec les meilleurs musiciens de l’industrie et s’est produit lors de plusieurs événements.

Selon DJ Shawn G, le réseau qu’il a construit en travaillant comme DJ a ouvert la voie à sa carrière dans l’industrie de la musique et l’espace entrepreneurial. Alors qu’il assistait et faisait du DJ lors de divers événements à travers le monde, il augmentait également ses compétences. Outre le DJing, Shawn est un spécialiste du marketing numérique et un gestionnaire de talents.

Il est PDG et fondateur de la principale agence de marketing numérique, Tomorrow’s Group, et de la société d’événements en direct Today’s Tomorrow Productions. Avec son équipe de Tomorrow’s Group, Shawn aide les entreprises et les marques à développer leur entreprise en attirant la bonne attention.

Il note que la clé du succès en entrepreneuriat est d’avoir une stratégie marketing puissante. Avec les récents changements de comportement des consommateurs qui ont été suivis par le passage des entreprises à l’espace en ligne, les médias sociaux sont devenus un outil puissant pour les marques. Avec son équipe, ils utilisent le réseau qu’il a construit au fil des ans et les compétences en marketing pour établir les entreprises en tant qu’autorité et augmenter leurs ventes.

De plus, Shawn est le manager de Roc Nation Artist, Casanova et Actor Shiggy. Il s’est également récemment aventuré dans la crypto-monnaie et l’espace NFT. Il dit que bien que le voyage n’ait pas été facile, en particulier avec la pandémie de COVID-19 en cours, son amour pour l’entrepreneuriat l’a poussé à trouver de nouvelles entreprises.

Le succès est un processus, et l’on réussit rarement du jour au lendemain, explique DJ Shawn. Il note que la seule façon de réaliser vos rêves est de travailler intelligemment, de rester concentré et de ne jamais abandonner. En croyant en lui-même et en s’efforçant toujours d’être meilleur dans ce qu’il fait, Shawn a élargi ses compétences et étendu ses projets. Il a parcouru plus de 60 villes et 18 pays. Il dit que son objectif est d’ouvrir un restaurant et d’acheter plus de biens immobiliers dans les années à venir. Il recrutera également des talents supplémentaires.

Son conseil à ses collègues entrepreneurs et artistes est de ne jamais abandonner leurs objectifs. Shawn note que même si tout ne se déroulera pas comme prévu, chaque problème a une solution. Plutôt que de vous concentrer sur vos échecs, prenez les leçons apprises et utilisez-les pour éviter des erreurs similaires.

DJ Shawn G prouve que vous pouvez suivre différents chemins et exceller dans chacun d’eux. Alors qu’il continue de développer son entreprise, il aide les entreprises à gagner grâce à ses stratégies de marketing efficaces. DJ Shawn G offre également aux jeunes talents une plate-forme pour mettre en valeur leurs compétences.