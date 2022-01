Rencontrez Eddie Pinero, conférencier et musicien international

Crédit photo : Eddie Pinero

Eddie Pinero est un artiste pionnier qui sculpte actuellement une nouvelle catégorie au sein de la scène musicale.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Eddie Pinero.

Avec son style unique de création orale et sa composition cinématographique magistrale, il offre à ses auditeurs quelque chose dont ils ont grandement besoin après deux ans de pandémie : l’inspiration. Il s’impose rapidement au grand public avec son style musical unique et unique en son genre qui ravit les auditeurs de tout le pays. L’artiste au talent inné montre de grandes compétences en écriture qu’il transfère sans effort sur ses morceaux, offrant à son public une combinaison de paroles perspicaces et de partitions cinématographiques puissantes. Eddie est également connu comme un artiste très polyvalent, grâce à sa créativité sans limites et sa capacité à repousser ses limites. Cela fait de lui un créateur imprévisible qui offre souvent à son public des sons nouveaux, passionnants et divertissants.

Eddie se fait également un nom dans l’industrie grâce à son éthique de travail exceptionnelle et à son intégrité incontestable. La plupart de ses amis le considèrent comme une personne avec qui il est facile de travailler, diligent et industrieux. Eddie étonne beaucoup par sa positivité toujours présente et sa capacité à trouver constamment le positif, quelle que soit la situation. Cela a jusqu’à présent été l’un de ses moteurs de succès les plus importants, l’aidant à surmonter les nombreux obstacles sur son chemin. Il a également maîtrisé la conversion des défis en courbes d’apprentissage pour construire le prochain plan d’action.

Loin de sa carrière florissante en tant qu’artiste de créations orales, Eddie est également un conférencier international, YouTuber et le fondateur de Your World Within. Il est considéré comme l’une des principales voix du développement personnel, avec ses vidéos et ses discours accumulant plus de 200 millions de flux dans le monde. Il a jusqu’à présent atteint et impacté des millions de vies, à la fois par ses conférences et sa musique. Eddie pense que tout le monde a le potentiel de devenir qui il veut, à condition de travailler dur et de se consacrer à surmonter tout obstacle.

Eddie veut également que vous sachiez qu’il n’y a jamais de raccourci vers le succès et que vous devez travailler pour ce que vous voulez. Son conseil est de trouver votre créneau idéal au sein de vos passions et de jeter les bases pour y travailler. Pour lui, vous préférez vous réveiller chaque matin pour vous occuper de ce qui vous passionne plutôt que de faire quelque chose que vous n’aimez pas juste pour l’argent. Vous êtes également susceptible de faire face à des obstacles et à des défis, mais il n’y a jamais de défi important qui puisse vous empêcher d’atteindre vos objectifs. Vous devrez continuer à vous réinventer et à évoluer au rythme de votre industrie et rester compétitif.

En tant qu’artiste ambitieux, Eddie envisage un avenir épanouissant avec plus de succès. Il veut continuer à sortir vidéo après vidéo et donner à son public plus de ce qu’il a à offrir. L’une de ses plus grandes ambitions artistiques est de sortir un album de créations orales inspirantes qui se retrouvera dans les écouteurs de 500 millions de personnes. Son objectif d’aider les autres à vivre une vie meilleure est le moteur et la motivation de son travail. Sur la base de l’impact actuel d’Eddie et de son dévouement à son métier, il semble que les choses ne font que commencer.