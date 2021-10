Rencontrez ER Fightmaster, le premier docteur non binaire de Grey’s Anatomy

Maître des combats des urgences n’est pas encore prêt à raccrocher sa blouse de laboratoire.

Mercredi 27 octobre, Variety a rapporté que l’acteur, qui utilise les pronoms eux/eux, restera sur Grey’s Anatomy dans le rôle du Dr Kai Bartley pendant plus de la saison 18. Fightmaster joue le premier médecin non binaire pour le médical drame et est déjà apparu dans deux épisodes de la nouvelle saison.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, le Dr Bartley fait partie d’une équipe du Minnesota dirigée par le Dr David Hamilton (Pierre Gallagher), qui travaille actuellement sur un remède contre la maladie de Parkinson. Comment cela s’intègre-t-il dans le récit de Grey? Eh bien, le Dr Hamilton – un médecin du passé de la mère du Dr Grey – offre à la grande dame une énorme opportunité de carrière : diriger son propre laboratoire de recherche. Mais assez parlé de ça !

Le personnage neuroscientifique de Fightmaster a été décrit comme « extrêmement talentueux » et « confiant comme l’enfer » par ABC. Oh, et, selon le réseau, le nouveau médecin sur les lieux semble se connecter avec la belle-soeur du Dr Grey, Amelia (Catherine Scorsone). Pourrait-il y avoir une romance potentielle en train de se préparer ici? On devine que oui, puisqu’il s’agit de Grey’s Anatomy après tout.