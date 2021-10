Il y a quelques semaines, Pablo Martín Páez Gavira (alias Gavi) était connu des adeptes de l’académie de Barcelone, mais c’était à peu près tout. Aujourd’hui, il fait parler de lui du football mondial à seulement 17 ans.

Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour l’Espagne, faisant ses débuts pour son pays en demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Italie et en finale contre la France.

Gavi a fait un début passionnant dans le football international

Voici six choses que vous devez savoir sur ce prodige.

BARCELONE WHIZ-KID

Gavi a commencé son parcours footballistique du côté espagnol, l’académie des jeunes du Real Betis a marqué 95 buts, suscitant l’intérêt des meilleurs clubs comme Villarreal, le Real Madrid et l’Atlético Madrid.

En 2015, à l’âge de 11 ans, Gavi a signé pour Barcelone et n’a pas perdu de temps à gravir les échelons de l’académie en signant son premier contrat professionnel en 2020.

Gavi est passé du football des moins de 17 ans directement au football des moins de 19 ans, une transition rare et n’a fait que trois apparitions pour l’équipe B du club avant de passer dans une première équipe ayant un besoin urgent d’étincelle et aspirant à un nouveau héros local.

Après avoir prouvé sa valeur sur le terrain, le milieu de terrain a été inclus dans l’équipe de pré-saison première équipe ce trimestre, ce qui a permis à Gavi de disputer son premier match officiel pour la première équipe du club lors de la victoire 2-1 en Liga contre Getafe. Le reste appartient à l’histoire.

Gavi fait forte impression à Barcelone

FIER SON PAYS

Gavi a fait la une des journaux après son passage à la Ligue des Nations et bien que la France ait remporté le tournoi, le jeune espagnol a reçu d’innombrables éloges, en particulier de la part de son patron de l’équipe nationale, Luis Enrique.

Le manager espagnol a déclaré : « Nous parlons d’un cas rare chez Gavi.

« Il joue sur le terrain comme si c’était l’arrière-cour de sa maison. Il est le présent et l’avenir de l’équipe nationale.

«C’est un joueur qui peut jouer entre les lignes, qui ne perd pas le ballon, qui a une bonne technique et qui est physique.

« Nous savions ce qu’il apporterait ; personnalité, volonté de jouer, courage. Rien n’est trop pour lui. C’est un joueur très complet.

« Assez typique dans notre système, c’est un joueur qui peut jouer entre les lignes, il ne perdrait pas le ballon, il a suffisamment de qualités techniques pour donner cette dernière passe décisive, un bon physique aussi donc c’est l’avenir de la sélection bien sûr, mais aussi comme nous peut voir qu’il est présent.

Vice-président de la Fédération italienne de football, Demetrio Albertini a également été impressionné par le joueur de 17 ans, le comparant à une légende de la Roma.

Albertini a déclaré : « Gavi est une exception, c’est Francesco Totti, appelons-le ainsi.

«Mais en Espagne, les joueurs peuvent passer dans des équipes secondaires, où le talent est confronté à l’expérience.

« Un joueur talentueux se voit tout de suite, là il a le courage que lorsque vous lui donnez l’opportunité il la saisit sans crainte. »

Gavi a un bel avenir devant lui

SENSATION SOCIALE

Gavi a rassemblé une base de fans fidèles au fil des mois et son magnifique talent a été reconnu par son chemin avant de rejoindre l’équipe première de Barcelone et d’Espagne.

Un fan a insisté sur le fait que Barcelone devait promouvoir Gavi.

Alors qu’un autre a affirmé que le prodige régnerait pendant les deux prochaines décennies.

Pour les personnes qui ont vu Gavi se développer au fil des ans et conscientes de son talent suprême, cela n’est pas surprenant. Le garçon a 16 ans et domine déjà un milieu de terrain rempli d’adultes. Ce gamin donnera beaucoup de joie aux cules du monde entier pendant les deux prochaines décennies. – La Masia (@Youngcules) 24 juillet 2021

Et plus récemment, les tweeters sont persuadés que le nom ‘Gavi’ restera dans l’histoire…

PREMIER POSTE

Gavi compte 636 000 abonnés sur Instagram et il est évident que ces abonnés deviendront des millions au cours des prochaines années alors que le jeune enfant devient un héros du football !

La toute première publication de Gavi sur Instagram nous ramène à ses débuts à l’académie de Barcelone, car nous pouvons voir un jeune Gavi en action contre la jeunesse du Real Madrid, se verrouillant avec son adversaire pour remporter le ballon. Une jeune star en devenir.

Avance rapide de cinq ans, le jeune homme de 17 ans a publié un montage de sa récente performance contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations, où le prodige a été reconsidéré comme un élément essentiel du milieu de terrain espagnol.

Un vrai moment de fierté.

DDN EN QUESTION

L’âge de Gavi a été remis en question suite à ses performances impressionnantes lors du football international.

Ancienne star de Liverpool, Jamie Redknapp a été complètement impressionné par les compétences phénoménales de Gavi lors de la finale de la Ligue des Nations en Espagne et a exigé de voir la preuve que le milieu de terrain avait en fait 17 ans.

Redknapp a déclaré : « Je veux voir l’acte de naissance de Gavi.

« Vous ne pouvez pas être aussi bon à 17 ans. Il est absolument phénoménal ! Il est tellement talentueux. Je suis juste en admiration devant lui, j’adore le regarder jouer. Il a tout.

« Gavi va être une superstar s’il continue sur cette trajectoire. Il a tout, j’ai adoré le regarder jouer ce soir.

Gavi a été très impressionnant en finale de la Ligue des Nations

IDOLE

La star du Paris St-Germain et international italien Marco Verratti a pris sa place en étant l’idole de Gavi.

En parlant de la performance de Gavi contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations, le manager de l’Espagne, Luis Enrique a révélé : « Verratti est son idole, je lui ai dit aujourd’hui que vous appuyez sur Verratti du premier au dernier moment. Il l’aimait. »

Gavi est connu pour ses efforts pour percer depuis le milieu de terrain et pour créer de la pression lorsque l’opposition a le ballon et il est certain que Verratti a inspiré le joueur de 17 ans à exécuter sa position sans effort.

JEUNE PISTOLET

