Rencontrez Grace, une infirmière robot qui s’occupe des plus démunis | La technologie

Ce robot infirmier humanoïde est capable de soigner les patients COVID-19 24h/24.

La plupart des robots que nous connaissons sont des machines qui n’ont pratiquement aucune expression, mais s’il s’agissait de machines que nous voulions nous concentrer sur un traitement humain, il est probable que les concevoir pour ressembler à un être humain serait la meilleure option.

Maintenant Robotique Hanson est de retour avec un nouveau robot axé sur les soins de santé basé sur Sophia, un autre projet populaire. Maintenant, ils ont introduit la grâce conçu pour interagir principalement avec les personnes âgées et celles isolées par la pandémie de COVID-19.

Comme vous pouvez le voir dans les images et dans la vidéo, il s’agit d’un robot humanoïde qui est vêtu d’un uniforme d’infirmière bleu et qui a même des expressions faciales très proches de celles offertes par les êtres humains.

L’avantage de ce robot c’est qu’il est équipé de capteurs y compris une caméra d’imagerie thermique thoracique pour détecter la température et le pouls des patients. Cela permettra de savoir si un patient, par exemple, a de la fièvre, sans qu’il soit nécessaire qu’un médecin s’approche. Cependant, il utilise l’intelligence artificielle pour évaluer ses patients et est capable de parler des langues telles que l’anglais et le chinois, de socialiser, de pratiquer une orthophonie et bien plus encore.

Hanson Robotics commencera à produire en série les robots Sophia et Grace à la fin de 2021 et a l’intention de les mettre pleinement en œuvre dans des endroits comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Grâce à ce type de robot, les malades ne se sentiront jamais seuls et pourront interagir avec une série d’humanoïdes assez avancés en intelligence artificielle qui pourraient même s’occuper d’eux 24h/24.