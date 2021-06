Rencontrez Hasmukh Rawal, MD, Mylab Discovery Solutions ; Développeur de CoviSelf, le premier kit d’autotest Covid-19 en Inde

Hasmukh Rawal, MD, Solutions de découverte Mylab

La deuxième vague de Covid-19 a exercé une pression immense sur le système de santé indien, en particulier sur le front du diagnostic. Il y avait un long temps d’attente pour obtenir les rapports de test Covid-19 au plus fort de la deuxième vague en avril et mai. Afin de faciliter les tests Covid-19, l’ICMR ou le Conseil indien de la recherche médicale ont donné leur feu vert au premier kit d’auto-test Covid-19 de l’Inde développé par Mylab Discovery Solutions. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Hasmukh Rawal, MD, Solutions de découverte Mylab parlé de Coviself qui permettra aux utilisateurs de passer un test indicatif Covid-19 à domicile et leurs autres initiatives. Extraits :

Pourquoi avez-vous décidé de lancer des kits d’autotest, CoviSelf ?

Mylab Discovery Solutions a lancé le premier kit d’auto-test (Covid-19) de l’Inde, CoviSelf, le 3 juin 2021. L’objectif derrière le lancement est de réduire la pression sur les laboratoires surchargés et de ralentir considérablement la propagation du COVID-19. Le kit permet aux individus ordinaires de se faire tester eux-mêmes dans le confort de leur maison sans être exposés à l’environnement normal de l’hôpital et du laboratoire.

Au prix de 250 INR, CoviSelfTM peut être utilisé par des personnes avec ou sans symptômes et des contacts immédiats de cas confirmés conformément aux directives de l’ICMR. Conçu comme un test d’écouvillonnage mi-nasal, il peut détecter des résultats positifs en seulement 15 minutes.

La deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur les personnes, les institutions et les systèmes du pays. Par conséquent, il est essentiel d’effectuer des tests de masse efficaces pour non seulement contenir la propagation du virus aux prochaines vagues, mais également pour protéger l’infrastructure de santé des tensions extrêmes.

Combien de kits CoviSelf ont été distribués jusqu’à présent ?



La semaine dernière, plus de 30 millions de kits CoviSelf avaient quitté nos entrepôts à travers le pays. En fonction de la demande des consommateurs, nous mettrons à disposition 7 millions d’unités par semaine. Nous cherchons à le rendre disponible dans 95% des codes PIN du pays.

Quelles ont été les principales initiatives entreprises par Mylab pour lutter contre le Covid-19 depuis l’année dernière ?

Nous nous concentrons sur le développement de produits basés sur l’impact et nous nous efforçons en permanence d’apporter de nouvelles innovations et de mettre une technologie de pointe à la disposition de notre pays à un prix abordable, pour lutter contre cette pandémie. Nous avons été à l’avant-garde de l’augmentation de la capacité de test de l’Inde pour Covid-19 et avons réussi à couvrir l’ensemble du spectre des tests COVID-19.

Nous avons développé le premier kit de test fabriqué en Inde pour COVID-19, connu sous le nom de kit de PCR qualitative Mylab PathoDetect COVID-19.

Nous avons lancé le kit de test rapide Pathocatch COVID-19 Antigen pour augmenter les tests rapides qui sont la méthode au point de service et complètent le test RT-PCR plus rigoureux pour détecter le coronavirus. Nous avons fourni plus de 40 millions de tests de test l’année dernière.

Kit d’autotest Coviself Covid-19

L’année dernière, nous avons également lancé le système « Compact XL » qui peut effectuer jusqu’à 96 tests à la fois sur une seule analyse, ce qui se traduit par plus de 1000 tests par jour. Il est conçu pour automatiser les opérations de laboratoire et réduire les besoins en main-d’œuvre. Il pourrait remplacer le besoin de 700 pieds carrés de laboratoire de salle blanche par une machine de paillasse 4 × 3 avec un seul technicien expert, économisant ainsi les coûts d’exploitation pour les laboratoires.

Pour augmenter les tests RT-PCR au milieu de la deuxième vague de coronavirus en Inde, nous avons déployé des laboratoires de tests mobiles approuvés par l’ICMR et certifiés NABL pour les tests moléculaires. Chaque laboratoire mobile ne nécessite que 2 techniciens et peut effectuer 1 500 à 3 000 tests par jour et traiter des échantillons en 24 heures. Les fourgons sont alimentés par des machines automatisées Compact XL qui effectuent des tests 3 fois plus rapides que les laboratoires conventionnels grâce au traitement parallèle et à la manipulation automatisée.

Notre dernière offre, CoviSelf, simplifie le processus de test en permettant aux gens de se tester eux-mêmes. Il offre une alternative confortable, facile à utiliser et précise à la méthode de test actuelle.

Quels sont tes plans futurs?

Nous cherchons à accroître notre empreinte mondiale et à rendre nos produits disponibles dans le monde entier. Nous avons déjà reçu l’approbation européenne CE pour notre kit de test d’antigène et notre système « Compact XL ».

Quelles sont les autres initiatives entreprises par Mylab dans le domaine du diagnostic ?

Nous essayons de développer davantage de solutions utilisant la technologie haut de gamme, notamment l’intelligence artificielle et les biocapteurs, pour permettre des tests à faible coût, précis et rapides. Nous voulons travailler sur le gros problème auquel sont confrontés les diagnostics, qui sont l’accès et le coût. Nous développons des machines et des kits pour plus de 70 domaines pathologiques, notamment l’oncologie et les maladies infectieuses.

La demande de tests Covid est énorme. Comment Mylab vise-t-il à répondre aux besoins ?

Avec l’émergence de mutations virales, les tests Covid-19 continueront de jouer un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, et nous devons constamment mettre à niveau notre infrastructure de test. Il est important d’élargir le portefeuille de tests et d’investir dans des technologies pour faire évoluer les exigences de test.

Chez Mylab, nous travaillons sans relâche pour assurer une plus grande accessibilité aux tests pour lutter contre le Covid-19. Nous nous engageons à développer et à fournir des solutions locales de haute qualité pour les tests, modifiant ainsi le cours de la trajectoire COVID-19 en Inde.

Avec notre nouveau produit, Coviself, nous sommes confiants de relever le défi des tests de masse qui est le besoin de l’heure, et de rendre les tests Covid-19 accessibles aux personnes en Inde, en particulier pour les personnes résidant dans les zones rurales qui ont des options limitées pour essai.

Quels sont les défis rencontrés par Mylab ?

Les défis pour nous incluent la résolution des problèmes nouveaux. Nous commençons par la règle d’or de Pi selon laquelle nous voulons rendre tout système au moins 3,16 fois meilleur ou rentable que le système actuel. Pour cela, il faut des chercheurs avec un esprit d’entreprise et c’est un défi de constituer une telle équipe. Heureusement, en Inde, nous avons accès à de grands talents de recherche provenant de brillants instituts nationaux et régionaux.

