Rencontrez Jacob Greaves, le défenseur central de 21 ans de Hull City, qui a été inspiré en regardant le « modèle » Harry Maguire

Vous en entendrez beaucoup plus dans les mois à venir sur Jacob Greaves, le défenseur central de 21 ans, qui joue actuellement pour Hull City.

La star locale des Tigers a aidé son équipe à revenir au championnat de League One et a fait 41 apparitions pour le club.

Greaves repousse le défi de Tyreece John-Jules de Blackpool

Et il a été très impressionnant ces dernières semaines. Besoin d’en savoir plus sur lui ? Voici cinq des incontournables.

ÉCROCHEZ L’ANCIEN BLOC

Jacob John Greaves est né dans le monde du football alors que son père, Mark Greaves, a également joué pour City et York City en tant que défenseur.

Greaves Snr a été nommé joueur de l’année de Hull lors de la saison 1999-2000, faisant 204 apparitions pour les Tigers et a marqué 12 buts dans toutes les compétitions pour le club avant de rejoindre Boston United.

Interrogé sur l’impact de son père sur sa carrière, Jacob a répondu : « Il a dit qu’il était un meilleur défenseur central et c’est là qu’il voulait jouer.

«Le fait de jouer au milieu de terrain m’a aidé à améliorer mon positionnement global. Il s’entraînait aux en-têtes avec moi et il me dit après les matchs ce que je peux améliorer et ce que j’ai bien fait.

“Il est un grand partisan de parler à travers vos points positifs, il m’a été d’une grande aide.”

Le père de Jacob, Mark, a joué pour Hull City au milieu des années 90 et au début des années 2000

LE SORT DE PRÊT

Après avoir signé pour les Tigers à l’âge de huit ans, le jeune Greaves a impressionné et a gravi les échelons de l’Académie où il a été récompensé par un nouveau contrat de trois ans.

L’accord a vu un transfert de prêt à Cheltenham Town, du côté de la Ligue 2, où Greaves a excellé dans ce qui était son premier avant-goût du football senior.

Il a été nommé jeune joueur du mois de l’EFL en septembre 2019 avant de remporter le prix du joueur du mois du club en décembre 2019.

Il a terminé la campagne avec 35 apparitions à son actif dans toutes les compétitions et a aidé les Robins à atteindre les play-offs de League Two.

LE PATRON L’AIME

Lorsqu’il a fait son entrée dans l’équipe des Tigers, Greaves a reçu les éloges du patron Grant McCann.

« L’enfant va être spécial, c’est aussi simple que cela », a déclaré McCann.

«Nous ne voulons pas qu’il ait une année morte et quand je dis une année morte, je pense qu’il est au-delà du football des moins de 23 ans.

«Nous travaillons dur pour essayer de le faire sur le moment afin de pouvoir l’exposer au football masculin. En jouant aux moins de 23 ans cette année, cela ne lui rendra aucun service.

« Aucun manque de respect envers les ligues des moins de 23 ans, mais se faire renverser un peu l’aidera. »

Greaves (deuxième à droite) a aidé les Tigers à obtenir une promotion la saison dernière

JOUEUR D’ÉQUIPE

Greaves fait de petits pas sur les réseaux sociaux. Il a dix posts sur Instagram mais d’après ce que l’on peut voir sur son fil, c’est qu’il est proche de ses coéquipiers.

Un article du 10 mai montre Greaves en train de faire équipe avec ses compagnons Tigers ; L’arrière gauche australien Callum Elder et l’arrière droit Lewie Coyle.

Et dans un autre, Greaves est représenté au Portugal en train de dîner avec Andy Smith, qui est actuellement prêté à Salford par Hull City.

MAGUIRE MAGIQUE

Harry Maguire a impressionné Greaves, amenant le jeune défenseur à refléter les mouvements de l’homme de Manchester United.

Greaves a déclaré: «J’étais détenteur d’un abonnement de saison en Premier League et Harry Maguire était incroyable pour Hull et a déménagé à Leicester, tout le monde savait qu’il allait être un talent.

«Il a joué dans un dos trois, alors je regardais aussi comment il jouait, ne sachant évidemment pas que j’allais venir ici et jouer dans un dos trois à 18 ans.

“Mais j’ai regardé comment il jouait, un excellent modèle”.

Maguire a été une inspiration pour Greaves à regarder pendant son séjour à Hull

