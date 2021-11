Rencontrez Jeremy Peña, prochain pour remplacer Carlos Correa

la perspective Jérémy Pena des Astros de Houston C’est ce joueur qu’ils considèrent comme celui qui va rester avec l’arrêt-court de l’équipe si Carlos Correa signe avec une autre équipe dans le MLB.

Peine C’est un espoir qui a été signé à l’âge de 21 ans. Deux ans plus tard, il est allé jouer dans la Ligue dominicaine où il a été recrue de l’année avec les Eastern Stars et a remporté le prix du gant d’or à l’arrêt-court.

Au cours de cette même saison 2020-2021, le jeune a atteint 306. avec 2 circuits, 9 points produits, 7 bases volées, 7 BB et 23 retraits au bâton. D’autre part, Pena vient de jouer en Double-A et Triple-A en 2021 dans les ligues mineures, où il a touché 298. avec 10 circuits, 21 points produits, 6 bases volées, 8 BB et 942 OPS en 37 matchs. joué.

Jérémy Pena fue recientemente protegido por los Astros, quienes lo incluyeron al roster de 40 jugadores evitando que vaya a la regla 5. Peña se perdió la mayor parte de la temporada de ligas menores de 2021 después de fracturarse la muñeca izquierda mientras se lanzaba a por un roletazo en avril. Il est revenu pour terminer la saison dans la classe AAA Sugar Land, où il a réussi 16 coups sûrs supplémentaires en 30 matchs.

Baseball America classe Peña comme le deuxième meilleur espoir de l’organisation. Sa défense est considérée comme une élite, mais des questions sur sa batte persistent. L’affichage à Sugar Land a commencé à bouleverser certains d’entre eux.

Jérémy Pena Âgé de 23 ans et 6’0 avec 202 livres, il a signé à 21 ans et a réalisé son rêve de jouer dans le baseball natal de son pays et se dirige sans aucun doute vers les majors. Dans la saison en cours 2021-22, le Dominicain frappe 257. avec 9 coups sûrs, 3 doubles et 689 OPS en 8 matchs.