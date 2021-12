Rencontrez Jhangy, le rappeur et chanteur afro-asiatique qui prend le relais

Crédit photo : Jhangy

Faire son entrée sur la scène musicale peut être facile, mais il faut plus que du talent pour rester pertinent dans l’espace.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Jhangy.

La créativité et l’authenticité sont quelques-uns des attributs clés qui séparent les meilleurs des autres. Vous devez vraiment avoir une solide maîtrise du son et du style de votre musique qui vous séparera du reste. La façon dont les gens s’identifient à votre marque musicale dépend de la façon dont vous vous présentez et vous vous présentez dans le jeu.

Jhangy, rappeur et chanteur afro-asiatique, est un artiste prometteur au service de l’industrie avec un type de musique spécial. En plus de ses compétences exceptionnelles en rap et en chant, Jhangy est un auteur-compositeur très talentueux qui prend le contrôle de l’industrie avec ses paroles sans précédent. Il ravit également les fans de musique avec sa grande maîtrise de trois langues dans lesquelles il rappe confortablement.

Jhangy a grandi en Afrique, aimant et apprenant les sons du hip-hop et de l’afrobeat. Il était ravi par les sons, et il ne pouvait pas cacher sa fascination pour le rap. En grandissant, la musique était tout pour lui, et il aimait juste écouter et apprendre de certains des meilleurs artistes du jeu.

Jhangy a commencé à écrire ses chansons à 12 ans et a ensuite rejoint une école de production musicale et d’ingénierie du son. Cela lui a donné l’exposition indispensable pour comprendre la musique sous un angle professionnel plus large. Jhangy est devenu un artiste de premier plan et il est certainement destiné à dominer l’industrie dans les années à venir.

La vie peut être pleine de défis, et Jhangy en a vécu sa propre foire. Bien qu’il ait facilement réussi à surmonter la plupart des obstacles sur son chemin, le plus important a été de perdre son père à un jeune âge. Ce fut un revers important qui l’a épuisé émotionnellement. Heureusement, il avait les bonnes personnes autour de lui qui lui ont offert le soutien et les encouragements dont il avait tant besoin pour lui permettre de s’en sortir. Jhangy a depuis surmonté l’expérience, et il travaille maintenant dur pour développer sa marque musicale.

Jhangy inspire également d’autres artistes en herbe à continuer à travailler dur, car tout est possible. Cela inclut toute autre personne qui travaille dur pour réaliser ses rêves. Il croit qu’il faut tout essayer jusqu’à ce que vous trouviez ce qui vous passionne et ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le secret est de ne jamais avoir peur d’essayer quoi que ce soit car le succès vient de ceux qui osent rêver. D’ailleurs, rien de tel qu’un échec ; pour lui, ce sont des leçons qui vous donnent l’occasion de mieux faire les choses la prochaine fois.

Jhangy se concentre maintenant sur la création de plus de bonne musique et d’atteindre un public plus large. Il veut faire de la musique intemporelle et nostalgique que beaucoup trouveront facilement en eux. Cela fait partie de sa stratégie pour que plus de gens comprennent et aiment son métier. Il est également passionné d’avoir la chance de se produire devant un public en direct. Il croit en ses capacités à faire bondir les foules et a hâte d’avoir l’occasion parfaite de monter sur scène.