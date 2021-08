Rencontrez la fille de Bruce Springsteen et médaillée olympique

Jessica Springsteen est officiellement médaillée olympique. Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, la fille de la légende de la musique Bruce Springsteen et de l’équipe américaine de saut équestre a remporté une médaille d’argent. C’est la première médaille de Jessica Springsteen, et c’est aussi sa première participation aux Jeux olympiques.

“J’avais de très grands espoirs aujourd’hui”, a déclaré Springsteen par ESPN. “Cela m’a vraiment donné beaucoup de confiance et la capacité d’avoir de grands rêves de rouler avec eux, donc je suis tellement excité.” Springsteen a également déclaré que ses parents regardaient à la maison car ils n’étaient pas autorisés à voyager avec elle à Tokyo en raison de la pandémie de COVID-19.

“J’étais heureux que nous ayons réussi à nous ressaisir et à nous battre pour le reste du parcours”, a déclaré Springsteen. C’est la deuxième année consécutive que les États-Unis remportent l’argent puisque leur dernière médaille d’or dans l’épreuve remonte à 2008. Et bien que les fans soient heureux de voir Springsteen remporter une médaille olympique, on peut se demander comment elle s’est impliquée dans l’équitation en premier lieu. ? Voici un aperçu de ce que vous devez savoir sur Jessica Springsteen.

Commencé à un jeune âge

Il a été documenté que Springsteen a commencé à monter à quatre ans avec les chevaux à la ferme familiale Springsteen dans le New Jersey. Elle aurait monté son premier poney à l’âge de six ans, ce qui a ensuite conduit à de plus grandes choses.

Trouver des succès

Selon sa biographie sur US Equestrian, Springsteen a connu le succès dans ses années juniors, remportant les finales ASPCA Maclay 2008 et le WEF Excellence in Equitation Championship en 2009. En 2010, Springsteen était membre de l’équipe de jeunes cavaliers de la zone 2 qui a remporté la médaille d’argent aux Championnats nord-américains de la jeunesse 2010.

Un diable bleu

Springsteen est allé à l’université à Duke et a obtenu un diplôme de premier cycle en 2014. Selon The List, Springsteen a envisagé d’aller à l’Université Brown car elle avait une équipe équestre. Alors qu’elle recevait son diplôme, son père était présent pour la voir traverser la scène.

Vie de rencontres

Selon Essentially Sports, Springsteen sort avec Lorenzo de Luca, un cavalier italien. Ils sont ensemble depuis 2018 après que Springsteen a annoncé sa démission avec le joueur de polo argentin Nic Roldan.

Expérience olympique passée

Springsteen a tenté de faire partie de l’équipe pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio, mais une blessure à son cheval l’a fait rater. À l’époque, elle a parlé de participer aux Jeux olympiques de 2020, déclarant à NBC Sports: “C’est tellement difficile dans ce sport parce que tout se joue dans le timing. Vous devez avoir le bon cheval au bon moment, et vous devez être très performant .” Springsteen a également été remplaçant aux Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Soutiens des parents

Springsteen réussit grâce au soutien qu’elle a reçu de ses parents. “Ils m’ont tellement soutenu et sont passionnés par ça aussi, ce qui est une bonne chose à partager avec eux”, a déclaré Springsteen à World of Showjumping en 2019, en parlant de ses parents. “Il y a eu tellement de hauts et de bas, et ils m’ont toujours poussé à chaque fois que je me sentais mal. Ils m’ont toujours aidé à traverser ça. Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, sans eux.”

L’amour de sa ville natale

Félicitations à Jessica Springsteen, du New Jersey, pour avoir remporté l’argent en saut d’obstacles par équipes ! 🥈 #Tokyo2020 #TeamUSA – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 7 août 2021

Les parents de Springsteen ne sont pas les seuls à montrer leur soutien, car le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, avait un message pour elle après avoir remporté la médaille d’argent. Un fan a répondu au tweet en disant : “Mes épreuves préférées sont les épreuves équestres. Félicitations à elle et à l’excellente équipe américaine. J’ai monté toute ma vie mais je n’ai jamais monté de sauteur. Tout simplement incroyablement difficile.”

