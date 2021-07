Rencontrez la nouvelle marque de chaussures haute couture avec miroirs pour talons – WWD

C’était en février 2020 à Paris lorsqu’Arielle Baron, avec son partenaire commercial Eric Best, a mis en place sa première saison de marché pour une marque de chaussures éponyme qu’elle prévoyait de lancer à l’automne. Les commandes des principaux détaillants ont afflué, pour être annulées des semaines plus tard lorsque la pandémie s’est rapidement installée à travers le monde.

Maintenant, faisant le point sur les 18 derniers mois, la nouvelle étiquette de Baron sera officiellement lancée aujourd’hui dans un format direct aux consommateurs. Fille du célèbre directeur créatif Fabien Baron et de l’ancien directeur de la mode de Vogue Italia Sciascia Gambaccini, Baron a déclaré que le projet “est vraiment le reflet de moi-même et l’aboutissement de 30 ans de recherche de mon identité créative. La conception du site Web, la conception de l’emballage, les chaussures – tout a été fait par moi comme une réflexion et une ode à mes expériences.

Baron, qui est allé à la Parsons School of Design, a déjà travaillé dans des studios de typographie. Best – qui dirige les opérations commerciales de la ligne – a contribué au lancement de la marque de pantalons désormais célèbre sur Internet Miaou et a également travaillé chez Balenciaga et Lanvin.

Elle et Best ont conçu ce qu’ils appellent un talon « fantôme » qui reflète la surface sous leurs chaussures, faisant de chaque talon une sorte de miroir prismatique. Les talons, les bottes, les sandales et les modèles à bride arrière utilisent chacun ce matériau de signature, Baron notant qu’elle espère que sa marque « trouvera un moyen de faire interagir les chaussures avec leur environnement ».

Les styles sont au prix de 595 $ à 895 $ et seront disponibles à la vente exclusivement sur le site Web d’Arielle Baron à partir d’aujourd’hui. Ces prix sont inférieurs de 25 % à ceux pour lesquels ils auraient été vendus par les détaillants en gros avant la pandémie.

Baron a déclaré qu’elle avait choisi les chaussures comme support créatif en raison de la façon dont elles l’avaient fait grandir en tant que personne qui se définissait comme “entre une taille 10 ou 12”.

« J’étais vraiment attiré par le fait que tout le monde autour de moi travaillait dans une industrie créative. Je pouvais m’identifier aux gens qui créaient des histoires visuelles, mais je ne m’identifiais pas à l’aspect glamour de la mode. Je ne pouvais pas m’exprimer à travers les vêtements parce qu’ils ne m’allaient pas souvent. Les chaussures vous apportent un réel sentiment d’appartenance lorsque vous passez une mauvaise journée à essayer des vêtements qui ne vous vont pas – vous vous retrouvez toujours dans le rayon des chaussures parce qu’elles vous font vous sentir bien », a-t-elle déclaré.