Rencontrez la nouvelle star de la série Trésor national de Disney +

Déplacez-vous, Benjamin Gates, il y a un nouveau cambrioleur obsédé par l’histoire en ville.

Et c’est là que Lisette Alexis arrive, la star de la toute nouvelle émission télévisée National Treasure. Dans la prochaine série Disney +, basée sur le Nicolas Cagefranchise de films dirigée, Alexis incarne Jess, une jeune héroïne latina qui aime les bons mystères et a le don de résoudre des énigmes.

Deadline rapporte que, similaire aux films originaux, Jess découvrira son propre trésor enfoui, mais avec une nouvelle tournure fraîche alors qu’elle découvre la vérité sur ses parents et se bat pour sauver un trésor panaméricain perdu.

Bien que ce soit la première série d’Alexis, ce n’est pas sa première fois devant la caméra. Comme les cinéphiles indépendants le savent peut-être, Alexis a joué dans la sélection de films effrayante du Tribeca Film Festival, We Need To Do Something, aux côtés de Sierra McCormick plus tôt cette année.