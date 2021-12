Rencontrez la nouvelle unité de conseil en cryptographie de Visa

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

L’épisode d’aujourd’hui couvre un ensemble de sujets, notamment :

La nouvelle unité de conseil en cryptographie de Visa Un responsable d’AWS part pour Unstoppable DomainsLe temps d’arrêt d’AWS soulève des questions sur l’infrastructure décentraliséeSaule Omarova retire sa nomination au poste de chef de l’OCCLe 10T de Dan Tapiero lève 500 millions de dollarsEric Schmidt rejoint ChainLink Labs en tant que conseillerUbisoft annonce les NFT à venir dans les jeux

