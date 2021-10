Rencontrez la première impression de la Bachelorette Michelle Young, Rose Pick Nayte

On dirait Nayte Olukoya vient de marquer des points importants avec michelle jeune.

L’enseignante et ancienne basketteuse de Division I lui a donné sa première impression lors de la première de la saison 18 de The Bachelorette le 19 octobre.

Nayte était en fait le premier concurrent à sortir de la limousine et à rencontrer Michelle. « Je veux juste dire que je suis si heureux d’être ici avec toi en ce moment », lui a-t-il dit, « et j’ai hâte de voir si toi et moi avons ce que l’autre recherche. »

Ils ont partagé un câlin, et il l’a fait rire avec sa ligne de ramassage. « Avant de commencer ce voyage », a-t-il poursuivi, « je veux juste dire: ‘C’est mieux Nayte que jamais.' »

Il est vite devenu clair que Nayte était amoureux. « Michelle est incroyable », a-t-il déclaré. « Les gens disent qu’ils ont des papillons. J’avais comme des pigeons dans le ventre. »

Alors que la nuit avait bien commencé, Michelle a vite appris que tous les hommes ne semblaient pas être ici pour les bonnes raisons. Par exemple, elle a envoyé un prétendant Ryan renard à la maison après avoir appris qu’il avait apporté des notes avec lui sur elle et sur la franchise The Bachelor, y compris, comme elle l’a dit, un « livre play-by-play sur la façon d’obtenir du temps à l’écran et de ne pas être un méchant ».