Rencontrez la «tribu kangourou» de Corée du Sud ⋆ .

La plupart des parents veulent protéger leurs enfants des épreuves du monde, et en Corée du Sud, cela signifie souvent continuer à leur fournir un foyer même après qu’ils aient atteint l’âge adulte.

“Soyons honnêtes. Comment pourrais-je laisser mon précieux garçon passer des moments difficiles ? » Lee Young-wook, 61 ans, a déclaré.

Son fils, Lee Jeong-kyu, a 31 ans et vit toujours avec ses parents dans la maison où il a grandi à Bundang, une banlieue de Séoul. Leur maison n’est pas un manoir, mais plutôt un petit appartement, juste assez grand pour eux trois.

Malgré l’espace restreint, le jeune Lee n’a jamais déménagé et vécu seul auparavant – et il n’a pas l’intention d’avoir son propre logement de sitôt.

Il est membre de la «tribu kangourou» de Corée du Sud, un surnom utilisé pour décrire les hommes et les femmes célibataires qui n’ont pas quitté le domicile de leurs parents, même s’ils ont entre 30 et 40 ans. Le nom suggère l’image d’un marsupial envahi qui n’a pas quitté la poche de sa mère.

Selon un récent rapport de l’office national des statistiques de Corée du Sud, plus de 50 % des adultes célibataires âgés de 30 à 40 ans et 44 % de ceux âgés de 40 à 44 ans vivent toujours chez leurs parents.

Le rapport, qui a été publié à la fin du mois de mars, a fait sensation dans le pays, alimentant le stéréotype populaire selon lequel la tribu des kangourous est composée de Sud-Coréens qui n’ont pas réussi à réussir dans la vie. Le rapport a noté que 42 pour cent des enfants qui vivent avec leurs parents sont au chômage, et la couverture médiatique grand public présentait des images de parents âgés épuisés accompagnés d’enfants adultes insouciants et sans emploi.

Malgré l’attention récente des médias, cependant, les experts affirment que contrairement aux États-Unis, il est courant depuis longtemps que les enfants en Corée du Sud vivent avec leurs parents jusqu’à l’âge adulte.

“Le phénomène de la tribu kangourou n’est guère un phénomène moderne en Corée du Sud, car les pourcentages d’adultes dans la trentaine et la quarantaine vivant avec leurs parents dans les années 1980 et 2010 ne diffèrent pas beaucoup”, Kye Bong-oh, professeur de sociologie à Kookmin. Université, dit.

Image : Song Jung-hyun, 36 ans

De plus, alors que le manque d’indépendance économique est souvent un facteur expliquant pourquoi les enfants ne quittent pas le nid, la vérité est que beaucoup continuent à vivre à la maison pour diverses raisons, et le phénomène de la tribu kangourou n’est pas aussi simple et unique. dégrossi comme souvent représenté dans la culture populaire.

Pour certains enfants majeurs, l’aménagement leur permet de s’occuper plus facilement de leurs parents vieillissants, tout en économisant de l’argent pour l’avenir. D’autres, en particulier les femmes célibataires, citent les opinions conservatrices de leurs parents comme raison pour ne pas déménager.

Song Jung-hyun, 36 ans, et Nang Yoon-jin, 33 ans, par exemple, ont depuis longtemps les ressources financières pour vivre seuls. Les deux femmes travaillent comme enseignantes dans un collège public de Séoul, l’une des carrières les plus recherchées du pays. Mais leurs parents pensent que les femmes ne devraient déménager que lorsqu’elles se marient.

“Mes parents pensent que le monde est un endroit dangereux pour une femme qui vit seule”, a déclaré Song.

Pour de nombreuses personnes seules, vivre avec leurs parents peut être étouffant. Song et Nang ont tous deux déclaré qu’ils étaient satisfaits de l’arrangement, soulignant toutefois ses avantages pratiques.

«Ma mère me prépare toujours le petit-déjeuner et paie les frais de subsistance et les factures de services publics. Peu de choses ont changé depuis que j’étais étudiant, à part le fait que je travaille maintenant », a déclaré Nang. “Ma mère veut que j’économise de l’argent en vue de mon mariage.”

Image : Nang Yoon-jin, 33 ans.

Song a déclaré que vivre avec ses parents lui avait également permis d’économiser du temps et de l’argent, car elle n’avait pas à se soucier de faire sa propre lessive ou d’autres tâches ménagères. De plus, lorsqu’elle a besoin de conseils ou souhaite discuter de questions importantes, ses parents sont à portée de main.

Loin de profiter de la générosité continue de ses parents, dit-elle, la situation est mutuellement bénéfique.

« Il n’y a pas que moi qui apprécie ce mode de vie. Mes parents apprécient vraiment de m’avoir avec eux aussi », a-t-elle déclaré. « En vieillissant, mes parents trouvent certaines choses très difficiles, comme utiliser leurs smartphones et effectuer des opérations bancaires en ligne. Depuis que nous vivons ensemble, j’aide beaucoup avec ceux-ci. Mes parents me disent souvent qu’ils ne peuvent pas imaginer vivre sans moi.

Le terme «tribu kangourou» est entré dans le lexique populaire en Corée du Sud au début des années 2000, une période de chômage élevé chez les jeunes, au cours de laquelle de nombreux jeunes diplômés ont continué à vivre avec leurs parents parce qu’ils ne pouvaient pas trouver de travail.

Entre 1997 et 1998, le taux de chômage des jeunes est passé de 5,7% à 12,2%, avant de baisser légèrement à 8,1% en 2000, selon le bureau national des statistiques. En 2020, le taux de chômage des jeunes en Corée du Sud était de 9%.

Image : Lee Young-wook, 61 ans, et son fils, Lee Jeong-kyu, qui a 31 ans et vit toujours avec ses parents dans la maison où il a grandi, à Bundang, une banlieue de Séoul.

Mais alors que les gens avaient l’habitude de rabaisser les membres de la tribu des kangourous pour leur incapacité sociale et financière, Kye a déclaré que la stigmatisation avait commencé à diminuer.

« Les gens sont maintenant conscients que l’indépendance économique de nos jours est de plus en plus difficile à atteindre », a-t-il déclaré.

Lee Chul-hee, professeur d’économie à l’Université nationale de Séoul, a noté que l’économie de la Corée du Sud a rendu l’indépendance financière et la vie autonome de plus en plus difficiles pour la jeune génération.

« Les prix du logement dans les grandes villes, y compris Séoul, ont fortement augmenté depuis 2000, tandis que le marché du travail est devenu très instable, avec une augmentation du nombre d’embauches d’emplois temporaires », a déclaré Lee. «Ces facteurs rendent tous beaucoup plus difficile pour les personnes dans la trentaine et la quarantaine de quitter le domicile de leurs parents et d’être indépendantes.»

Étant donné que son fils n’a jamais eu d’emploi stable, Lee Young-wook est convaincu qu’il fait le bon choix de ne pas faire pression sur son fils pour qu’il déménage.

“Ma femme et moi voulons être comme une grande montagne sur laquelle notre fils pourrait toujours s’appuyer”, a-t-il déclaré. “Je ne m’inquiéterai pas du tout pour lui jusqu’à ce qu’il ait au moins 35 ans.”