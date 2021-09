Rencontrez l’acteur de la Couronne jouant le petit ami de la princesse Diana

Malheureusement non. Autant que nous continuons à espérer, Morgan a déclaré que Harry et Meghan, malgré le drame captivant qu’ils ont ajouté au monde de la famille royale, sont trop récents pour être couverts avec clarté.

“Meghan et Harry sont au milieu de leur voyage, et je ne sais pas quel est leur voyage ni comment il se terminera”, a-t-il déclaré à THR. “On souhaite un peu de bonheur, mais je suis beaucoup plus à l’aise pour écrire sur des choses qui se sont passées il y a au moins 20 ans. J’ai en quelque sorte dans ma tête une règle des 20 ans. C’est assez de temps et assez de distance pour vraiment comprendre quelque chose, pour comprendre son rôle, comprendre sa position, comprendre sa pertinence. »

En espérant une autre saison en 2040 !