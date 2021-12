Rencontrez l’agent immobilier du groupe Oppenheim en compétition sur The Bachelor

Sur le site Internet du groupe Oppenheim, la firme décrit l’agent de 32 ans comme « un natif de Nashville [who] a déménagé à Los Angeles il y a sept ans et a commencé à travailler dans le domaine du divertissement chez CAA. L’environnement rapide et sous pression de l’agence, associé à la jonglerie de plusieurs clients, s’est traduit de manière transparente dans l’immobilier en 2016, où elle prospère depuis. «

La description continue : « L’attention portée aux détails, une communication efficace et une attitude positive sont sa recette du succès. cuisine, Kate connaît également toutes les expériences de shopping, de restauration, de randonnée et de divertissement que LA a à offrir. »