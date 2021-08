Rencontrez l’athlète bisport le plus improbable de l’histoire olympique

Il y a quelques athlètes sélectionnés qui sont devenus professionnels dans le football et le baseball. Il y a un petit groupe d’olympiens qui ont participé aux Jeux d’été et d’hiver. Mais il n’y a jamais eu personne comme Eddy Alvarez, le joueur de deuxième but en patinage de vitesse. Et il est sur le point de cimenter à jamais sa place dans la tradition olympique.

