Rencontrez l’auteur-compositeur derrière la publicité pour la Nissan 2023 Z

Après un placement majeur dans une publicité Nissan Z, le musicien et compositeur Aaron Saloman a rejoint Digital Music News pour discuter de l’accord – et expliquer comment des succès de licence de synchronisation apparemment modestes peuvent ouvrir la voie à de plus grandes opportunités à long terme.

Ici, nous examinons de plus près la personne et le processus derrière la prochaine annonce Nissan Z.

« Questfunk » d’Aaron Saloman donne le ton dans une publicité rapide pour Nissan Z intitulée « L’arrivée », qui présente le 2023 Z du constructeur automobile basé à Yokohama. basé à Saloman a établi une présence dans l’espace de licence de synchronisation en téléchargeant sa musique dans des bibliothèques de chansons émergentes. Et à l’époque, toutes sortes de professionnels de la télé-réalité obtenaient des licences de morceaux via ces ressources, qui n’avaient pas encore été inondées de chansons.

« J’ai eu la chance de trouver le premier groupe de compositeurs qui faisaient des bibliothèques de télé-réalité il y a à peu près une décennie ou un peu plus », a déclaré Saloman, dont la musique est apparue dans des programmes tels que Jersey Shore, American Pickers , et berceaux pour adolescents. « Donc, j’obtenais tous ces placements dans ces bibliothèques, pour lesquelles vous ne faites vraiment rien. Et les spectacles ne paient même pas pour la musique – vous ne recevez que des redevances. »

Bien sûr, l’émergence de plates-formes de synchronisation conviviales pour les artistes telles que Songtradr (et, à son tour, les frais de licence initiaux) a permis aux professionnels de la musique de mettre les placements de redevances uniquement au second plan. Pour tirer le meilleur parti des opportunités qui s’offraient à lui à l’époque, le aaronmusic productions propriétaire a utilisé les accords pour renforcer son portefeuille et séparer son travail de ceux des créateurs concurrents.

« Votre personne moyenne ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan », a déclaré Saloman, créateur de Sleep Drones. « Je peux certainement mettre sur le CV que j’ai ces centaines de placements dans toutes ces émissions de télévision dont vous avez entendu parler, et quelqu’un qui pourrait me regarder pour un documentaire ou pour un placement plus important – ils ne se soucient pas qu’ils est venu par une bibliothèque non exclusive.

« Vous devez toujours penser à la façon dont un profane va regarder ces choses », a-t-il précisé à propos des placements synchronisés. « Je me fiche de savoir ce qu’étaient les écrous et les boulons de la façon dont quelqu’un a réussi quelque chose, et si c’est la façon approuvée de le faire ou non. Disons que j’ai vu des œuvres d’art visuelles d’un artiste accrochées dans une galerie. Je ne sais même pas comment il est arrivé là. Je suis juste impressionné qu’il soit là.

Saloman – qui a créé la bande originale de Capybara Games, dont le siège est à Toronto Cri de créature remaster – a reconnu un intérêt accru des équipes publicitaires suite à son travail dans les jeux.

« J’ai certainement eu quelques personnes dans des agences de publicité qui ont été impressionnées par le fait que j’ai travaillé sur des jeux vidéo », a déclaré le vétéran de la musique à Digital Music News. « Je suppose que maintenant c’est beaucoup plus cool de travailler sur des jeux vidéo qu’à l’époque – comme il y a 10 ans. Mais oui, toute cette industrie a depuis décollé et est devenue en quelque sorte la principale industrie culturelle sur Terre. »

Sur ce front, Saloman a ensuite expliqué que la concurrence accrue et les responsabilités supplémentaires des compositeurs (telles que certaines tâches de programmation) l’ont jusqu’à présent empêché de créer de la musique pour d’autres projets de jeux. De même, l’ingénieur du son a noté que le domaine des licences de synchronisation de l’industrie de la musique moderne est extrêmement compétitif.

« C’est définitivement, oui, c’est plus compétitif que jamais », a-t-il indiqué à propos de la sphère contemporaine des licences de synchronisation. « C’était relativement facile pour moi d’entrer au moins dans le genre de placement de télé-réalité de niveau inférieur quand j’ai commencé. Et ce n’est pas si facile – même ce niveau de placement n’est pas si facile pour les gens maintenant. Et puis les placements plus importants, comme pour les agences de publicité, sont devenus de plus en plus difficiles. »

Malgré cette concurrence amplifiée, une augmentation continue de la production de médias visuels signifie qu’il y a également plus d’opportunités de placement disponibles pour les créateurs – en particulier sur les médias sociaux. D’autres musiciens ont expliqué comment une approche de synchronisation basée sur le volume leur permet de conclure des accords remarquables.

Et à l’avenir, il est possible que les placements à forte exposition d’aujourd’hui sur Instagram, TikTok, YouTube et différents services puissent s’avérer tout aussi bénéfiques sur le plan professionnel que les licences de télé-réalité à tir rapide du passé, en créant des portefeuilles de musiciens et en attirant l’intérêt à travers l’industrie des médias visuels.

Mais les avantages à court terme des licences de synchronisation restent considérables, et Saloman a également donné quelques conseils aux créateurs alors qu’ils continuent à rechercher des résultats dans l’espace.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont un tas de musique prête à être utilisée dans des formats utiles aux entreprises ou aux agences de publicité », a déclaré Saloman. « Il n’y a probablement qu’un petit groupe de personnes qu’une agence de publicité peut envoyer par e-mail, et cette personne répondrait :« Oh oui, j’ai le morceau prêt à partir, et j’ai aussi un mix instrumental imprimé, et j’ai aussi déjà un Montage commercial de 60 secondes terminé et montage commercial de 30 secondes terminé.’

« Cela peut être un moyen de vous démarquer, si vous connaissez le jargon et ce qui va être demandé et que vous avez déjà ce truc prêt à partir. Cela vous rend très facile à travailler.

« Imprimez des mixes instrumentaux lorsque vous enregistrez un disque », a conclu Saloman. « Si vous êtes un artiste, pas strictement un compositeur de synchronisation, si vous n’êtes qu’un artiste avec un album mais que vous espérez également obtenir des accords de synchronisation, demandez absolument à votre ingénieur d’imprimer des versions instrumentales lorsque vous faites le mélanges. »

Compte tenu de la croissance considérable dont les licences de synchronisation ont bénéficié ces dernières années – sans parler de la propre trajectoire de croissance des médias visuels – une multitude d’opportunités de placement sont à venir. Bien qu’il n’existe aucun moyen infaillible d’obtenir des offres susceptibles de changer de carrière, une série d’exemples suggèrent que chaque placement est un pas significatif dans la bonne direction.