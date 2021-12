Rencontrez le Battle Royale basé sur des mots dont vous ne saviez jamais avoir besoin

Bien que le monde des jeux de bataille royale ait tendance à être dominé par de gros titres comme Fortnite ou COD: Warzone, cela n’a pas empêché les petits jeux d’apparaître avec des styles décalés et décalés. Le nouveau jeu Babble Royale pourrait bien avoir l’une des interprétations les plus uniques du genre, mélangeant des jeux de mots avec la nature rapide et compétitive de la bataille royale. Comme le dit le slogan du jeu, il s’agit de « mots avec des ennemis ».

Babble Royale emprunte de nombreux éléments de conception popularisés dans des jeux comme PUBG et Fortnite, avec des joueurs parachutés sur la carte du jeu et devant rester dans un cercle de mort toujours plus serré. La grande différence, cependant, est que la carte de Babble Royale est essentiellement un plateau de Scrabble, les joueurs devant épeler des mots pour se déplacer sur le plateau et attaquer leurs ennemis.

Le jeu prend en charge 16 joueurs sur une carte, le vainqueur final remportant l’honneur d’avoir le « dernier mot ». Les joueurs peuvent choisir soit de se pencher sur un jeu de mots purs, soit de s’en tenir à des mots courts et de dominer tactiquement le plateau de jeu. Comme des batailles royales plus conventionnelles, Babble Royale propose également du butin et des bonus qui peuvent être collectés sur la carte, ainsi qu’une monnaie dans le jeu qui peut être utilisée pour passer au niveau supérieur.

Si cette version rapide et féroce du Scrabble ressemble à votre genre de bataille royale, vous pouvez découvrir le jeu maintenant, gratuitement. Le développeur Everybody House Games organise actuellement une saison zéro à accès anticipé, dans le but de recueillir de nombreux commentaires des joueurs pour améliorer et faire évoluer le jeu unique.