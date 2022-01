Rencontrez le casting alléchant de Too Hot to Handle Saison 3

Dans les paroles de nelly, il commence à faire chaud ici.

Le mercredi 5 janvier, Netflix a présenté au monde les 12 femmes et hommes qui rejoignent le casting de la saison trois de Too Hot to Handle. Comme d’habitude, ce sont tous des humains étonnamment attrayants qui mènent une vie sexuelle saine et ne cherchent pas à résoudre leurs problèmes d’engagement de si tôt.

Parmi la douzaine de concurrents, il y a 29 ans Harry, un arboriculteur du Royaume-Uni, qui prétend être le sosie de Harry Styles. (Nous vous laissons juger de cela.) Selon sa biographie, son « rire contagieux et sa personnalité font de lui le joueur « secret » ultime ».

Malheureusement, il semble qu’Harry ne sera pas à la hauteur Géorgie, car elle a un cas majeur de fièvre de Bieber. L’Australienne de 26 ans « aime un mauvais garçon et son béguin pour les célébrités est Justin Bieber, « Netflix a écrit. » Elle a l’intention de faire connaissance avec n’importe qui avec ses caractéristiques; Blonde, tonique et tatouée. »

Bien qu’il n’y ait pas de sosies autoproclamés de Bieber, il y a quelques hommes qui pourraient attirer l’attention de Georgia.