Rencontrez le casting de Casa Amor 2021 de Love Island et sur qui ils ont les yeux .

C’est enfin là. Casa Amor 2021 démarre et Love Island est sur le point de devenir juteuse. Les 12 nouveaux insulaires ont été révélés et il semble vraiment que nous allons nous régaler dans l’émission cette semaine. Le nouveau casting sera divisé en deux, les garçons rencontrant les filles existantes et les filles avec les garçons existants. Casa Amor cette année est une toute nouvelle villa, et tout le monde est prêt pour les ruptures, les disputes et toute une tension.

Cette année, il y a quelqu’un de Belgique, des influenceurs, l’ex de Chris Hughes et le tout premier Islander à avoir été recruté sur Tinder. Rencontrez tous les insulaires de Casa Amor 2021 ici et voyez sur qui ils ont les yeux et qui est prêt à marcher sur les pieds. 👀

Salma Naran

Âge : 20 ans

Salma, 20 ans, est une mannequin et influenceuse de Dublin, en Irlande. Elle modèle la beauté, les cheveux et la mode. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait aller sur Love Island, Salma a répondu : « Je n’ai jamais été amoureuse. Quel meilleur endroit pour avoir une vision en tunnel et vraiment trouver la vôtre ? C’est l’atmosphère parfaite, vous n’avez pas les distractions du monde extérieur. On dirait que le temps passe vite là-dedans dans le bon sens – c’est comme, est-ce que tu m’aimes vraiment ou pas ? Dans le monde réel, c’est tellement fade. Avec ça, c’est juste que vous devez savoir.

À l’heure actuelle, elle compte 50 000 abonnés sur Instagram et Salma se décrit comme ayant «une énergie vibrante» ainsi que comme «très fougueuse» et confiante.

Marie Bedford

Âge : 22

Mary est une mannequin de 22 ans originaire de Wakefield. Vous la reconnaîtrez peut-être parce qu’elle est sortie avec le finaliste de la troisième série, Chris Hughes. Le mannequin, qui compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram, a travaillé avec des marques telles que PrettyLittleThing, MissPap, Missy Empire, Boohoo et I Saw It First. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait venir sur Love Island, elle a répondu : « J’ai la pire des chances, jamais, avec les garçons. Vraiment le pire de tous les temps. Je suis toujours entraîné dans le même cercle de garçons. Alors j’étais comme, je dois aller dans une autre direction.

Elle n’a pas peur de marcher sur les pieds dans la villa et dit qu’elle a les yeux rivés sur Liam. « Il est juste magnifique. Il mesure 6 pieds 6 pouces pour commencer, il a l’air vraiment old-school, comme un gentleman. Et il a fondamentalement le même âge que moi. Il est parfait, dit-elle. “A part ça Teddy ou Toby.”

Kaila Troie

Âge : 28

Kaila est originaire de Dublin, en Irlande, et travaille comme DJ internationale. Elle dit qu’elle vient sur Love Island parce qu’elle a “l’a fait” avec les vraies rencontres. Parlant de son travail “amusant”, elle a dit qu’elle était DJ partout dans le monde et qu’elle rencontrait des tas de gens, mais qu’elle avait du mal à sortir à cause des voyages. Elle se décrit comme « très compétitive », « très énergique » et « très extravertie et travailleuse ». Elle compte actuellement 45 000 abonnés sur Instagram, où sa biographie la décrit comme une “femme en mission”.

Harry Jeune

Âge : 24 ans

Le premier garçon de Casa Amor 2021 est Harry, 24 ans, un vendeur de voitures de Glasgow. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait aller sur Love Island, Harry a déclaré: “Je suis célibataire depuis un an et demi et j’ai déjà eu le cœur brisé et je me suis aussi un peu amusé. Évidemment, COVID a alors frappé donc je n’ai pas eu la chance de sortir à ce jour. C’est via Tinder que je me suis inscrit. Au cours de l’année écoulée, il était plus facile de lancer une première conversation en ligne car les pubs et les clubs étaient fermés. »

Harry, qui a été le premier insulaire à être recruté via Tinder, a les yeux rivés sur Kaz dans la villa. Harry compte actuellement un peu plus de 6 000 abonnés sur Instagram.

Medhy Malanda

Âge : 24 ans

Medhy a 24 ans, et vient de Belgique !! Il vit maintenant à Luton et travaille comme joueur de football américain et mannequin. Wow. Il est célibataire depuis quatre ans et dit avoir fait du sport toute sa vie. Dans la villa, il a également les yeux rivés sur Kaz, en disant: “Elle est fougueuse, elle a de l’énergie, elle est drôle et elle a un beau sourire et c’est une gentille fille en général.” Il a ajouté que Millie “semble être une gentille fille” et est “évidemment belle aussi”.

Il a déclaré que marcher sur les pieds n’était “pas une question”, mais en tant que personne, il était “authentique et loyal”. Oh et il parle quatre langues – français, néerlandais, anglais et lingala. Medhy compte actuellement 9 000 abonnés sur Instagram.

Matthieu MacNabb

Âge : 26

Matthew, 26 ans, est originaire de Belfast et travaille comme consultant en marketing stratégique. Il a décrit l’inscription à Love Island comme une “aventure” et dit qu’il n’a aucun problème à marcher sur les pieds dans la villa Casa Amor 2021. Il se décrit comme décontracté, décontracté et aventureux. Fait amusant à propos de Matthew? Il rend le casting de cette année encore plus grand, car il mesure aussi 6 pieds 6 pouces. Matthew a actuellement 6 000 abonnés sur Instagram et, si vous aimez les photos de vacances seins nus, vous devriez probablement le suivre.

Jour d’Amy

Âge : 25

Amy a 25 ans et est une artiste de Surrey. Elle chante, danse et joue sur un bateau de croisière et a joué dans un épisode de Humans. Elle dit que son rêve de rêve est le West End ou Hollyoaks – alors faites attention à Curtis Pritchard. 👀

Elle a dit qu’elle ne regardait personne en particulier en ce moment, ajoutant : « Je suis une fille de filles, une fille de filles massives. Mais évidemment, je suis ici pour trouver l’amour. Je leur ferais donc savoir que je suis intéressé et j’évaluerais ensuite ce qu’ils ressentent également. Je marcherai sur les pieds s’il le faut, mais ce n’est évidemment pas mon but. Mais ils pourraient aussi se rendre compte que ce qu’ils avaient était juste parce que c’est tout ce qu’ils avaient.

Amy a un peu moins de 3 000 abonnés Instagram en ce moment, et elle ne fait que publier des tonnes de selfies.

Clarisse Juliette

Âge : 23 ans

Clarisse a 23 ans et est propriétaire de marque et influenceuse de Londres. Elle possède une entreprise de bijouterie et est déjà vérifiée sur Instagram, avec près de 250 000 abonnés. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait aller sur Love Island, Calrisse a répondu : « J’en ai marre de serrer mon oreiller dans mes bras… il est temps de trouver un petit ami. J’ai l’impression que les gars viennent ici pour trouver une petite amie aussi.

Elle se décrit comme pétillante et aimante et dit qu’elle a les yeux rivés sur Teddy. “Il est grand, confiant et lisse”, a-t-elle déclaré. «Je n’aime pas les gars horribles et arrogants. S’ils sont honnêtes, c’est ce que je préférerais. Fait amusant sur Clarisse ? Elle travaillait dans une société de conseil financier et elle « aime un peu les maths ».

Lillie Haynes

Âge : 22

La dernière fille qui se dirige vers Casa Amor 2021 est le compte stagiaire, Lillie, 22 ans, de South Shields. Elle pourrait provoquer un drame, car elle dit qu’elle a les yeux rivés sur Jake, qui est “à 100% le genre de garçon que j’irais chercher à la maison”. Elle a ajouté: “Liam est définitivement un cheval noir pour moi, il est comme James Bond quand vous le regardez, absolument magnifique. Il pourrait donc être très proche deuxième.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait aller sur Love Island, Lillie a déclaré: “Habituellement, je suis très fidèle et je rencontre un gars, je sors avec lui, je ne sors qu’avec lui, puis je finis par être sa petite amie et ça ne marche jamais. Je voulais donc rencontrer des tas de personnes différentes que je ne rencontrerais pas normalement et sortir avec elles essentiellement, puis choisir qui j’aime dans ce groupe plutôt que de m’en tenir à une et de rouler avec ça. Alors – variation ! »

Elle se considère comme une personne « dure » et dit que ses amis diraient qu’elle n’a pas de filtre et qu’elle obtient ce qu’elle veut. À l’heure actuelle, Lillie compte 14,8 000 abonnés sur Instagram.

Dale Mehmet

Âge : 24 ans

Dale, qui a 24 ans, est un barbier de Glasgow. Dans la villa, il pense qu’il s’entendrait bien avec Faye, elle est donc la fille de son choix en ce moment. Lorsqu’on lui a demandé s’il allait marcher sur les pieds, Dale a répondu : « C’est ce que c’est, n’est-ce pas ? Je ne suis pas un méchant qui va voler la fille de quelqu’un. Mais si je veux quelque chose, je vais le poursuivre. Je ferais tout de la bonne manière. Tout le monde serait bien conscient de ce que je faisais.

Le père de Dale est à moitié turc, à moitié écossais et sa mère est écossaise. Il dit qu’il est un gros geek et qu’il adore les films de science-fiction, les jeux et regarder des dessins animés. Si vous espionnez ses tatouages, il a une manche pleine d’anime. Dale compte actuellement 6,9 000 abonnés sur Instagram.

Jack Barlow

Âge : 26

Jack est un pilote de course et un entraîneur de l’East Sussex. Il a commencé à courir à l’âge de 12 ans et déclare : « Cela a commencé par un peu de plaisir et je l’ai très vite adopté. À 15 ans, j’étais champion de Grande-Bretagne et je courais partout dans le monde. Ma carrière de karting m’a emmené dans la course automobile. J’ai eu un accident à l’âge de 19 ans où je me suis fracturé les vertèbres T9, ma carrière s’est donc élargie.

Dans la villa, il dit que Chloé est “en haut de sa liste” et qu’il pense qu’il apportera “un peu de nouvelle saveur”. Jack compte actuellement 5,5 000 abonnés sur Instagram, où il publie un mélange de selfies, de ses courses de voitures et de son chien.

Sam Jackson

Âge : 23 ans

Le dernier concurrent de Casa Amor 2021 est Sam, un ingénieur de maintenance de 23 ans originaire de Clitheroe. Il dit qu’il aime son travail et qu’il répare au jour le jour « des machines massives à grande échelle ». Cela semble grand. Il doit être gourmand, car Sam dit littéralement qu’il a les yeux rivés sur chaque fille de la villa. Il dit que marcher sur les pieds « ne me dérange pas » et qu’il a « le chat ».

Lorsqu’on lui a demandé comment ses amis et sa famille le décriraient, Sam a répondu : « Confiant, parfois trop confiant pour mon propre bien. Effronté, amusant et excitant!” Sam compte actuellement 5,4 000 abonnés sur Instagram.

COMMENÇONS LE DRAME !

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir.

