Rencontrez le casting de la saison trois de Too Hot To Handle et pleurez à quel point ils sont en forme

Netflix a enfin publié la liste complète des acteurs pour la troisième saison de leur émission de rencontres Too Hot To Handle et ce sont honnêtement les personnes les plus sexy que j’ai jamais vues dans ma petite vie idiote.

La troisième saison commence le 17 janvier et d’après ce que nous avons déjà vu du casting, cela va être emblématique. Les candidats sont venus de partout, y compris du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie – un gars a même été mannequin pour ASOS, vous savez donc déjà qu’ils sont sensationnels.

Alors maintenant, il est temps de rencontrer le casting complet de la saison trois de Too Hot To Handle de Netflix :

Les filles

Beaux-Raymond

Identifiant Instagram : @_beauxraymond_

Beaux est une secrétaire juridique de 24 ans originaire du Kent au Royaume-Uni. Sa biographie Instagram dit: « Je suis unique, c’est mieux que d’être parfaite » et pour être honnête, elle sert de grosses vibrations. Elle n’a posté que 32 fois sur Instagram mais chaque photo est magnifique et dans une légende, elle dit « F ya life », ce qui me fait penser qu’elle est définitivement sur TikTok et familière avec la blague Bing Bong.

Géorgie Hassarati

Identifiant Instagram : @georgiahassarati

Georgia, 26 ans, est une étudiante sage-femme de Brisbane en Australie et elle prétend que son béguin pour les célébrités est Justin Bieber – elle est donc déjà comme nous tous. En regardant son Instagram, elle a un chien vraiment mignon appelé Sponge avec qui elle poste souvent des photos. Mais quand Sponge n’est pas là, Georgia est occupée à être une icône du glamour esthétique.

Elle compte déjà plus de 63 000 abonnés, ce qui est logique compte tenu des vibrations immaculées de sa grille.

Holly Scarfone

Identifiant Instagram : @hollyscarfone

Holly est une étudiante et mannequin de 23 ans originaire du Colorado en Amérique. Apparemment, elle ne cherche pas à s’installer et elle trouve même les relations ennuyeuses, ce qui me dit qu’elle n’a pas peur d’avoir des drames – je l’adore déjà.

Elle porte également le nom d’ouragan Holly et prétend également qu’elle est la vie de la fête.

Izzy Fairthorne

Identifiant Instagram : @izfairr

Izzy représente Manchester et c’est une entraîneuse personnelle de 22 ans, elle porte parfois des vêtements de sport sur ses superbes photos Instagram. Son Instagram a deux temps forts dédiés au fitness et sa biographie dit : « Ça a déjà été dit, je ne prépare rien de bon ».

Jazlyn Holloway

Identifiant Instagram : @jazkills

Jaz est une entrepreneure et mannequin de 25 ans originaire de Virginie en Amérique et son jeu de sous-titres Instagram est le meilleur que j’aie jamais vu. Sa biographie dit: « Certaines personnes appellent ça boujie, j’appelle ça être cette fille », et ses légendes ressemblent souvent à « Qui va refuser ça? » ou « Je ne suis pas une garce ordinaire » – nous l’aimons déjà.

Les garçons

Nathan Soan

Identifiant Instagram : @nathsoan

Vous pourriez penser que vous reconnaissez Nathan de quelque part et vous le ferez si vous magasinez dans des endroits comme ASOS, Pretty Little Thing ou Next. C’est un mannequin de 24 ans originaire d’Afrique du Sud et il est si sexy que vous pourriez même mourir si vous regardez sa mâchoire ciselée trop longtemps.

Patrick Mullen

Identifiant Instagram : @thepatmullen

Je pense que nous pouvons tous convenir que nous avons besoin que Patrick se dépêche et abandonne sa routine de soins capillaires parce que ces boucles sont à tomber par terre. C’est un mannequin et acteur d’Hawaï et il remplace le plus vieux candidat de la saison à 29 ans.

Ce gars est toujours en short et presque toutes les photos de sa grille ont été prises par ou sur une plage, il semble donc que Too Hot To Handle soit le spectacle parfait pour lui.

Stevan Ditter

Identifiant Instagram : @stevanditter

Stevan, 26 ans, dit qu’il va apporter tout le chaos cette saison. En fait, ce qu’il a dit en fait, c’est « Je suis définitivement un sauvage, j’aime briser toutes les règles » – Lana l’aimera, nous en sommes sûrs.

Sa biographie dit: « Je suis la réponse à vos problèmes de papa » – assez juste.

Vérité

Identifiant Instagram : @truthsworld

Truth est une étudiante en criminologie de 23 ans originaire du Texas. Son Instagram ne donne pas grand-chose, mais il compte déjà plus de 11 000 abonnés, ce qui est fou. Il a également désactivé ses commentaires contrairement à tous les autres membres de la distribution. Mais cela ne change rien au fait qu’il est magnifique.

Harry Johnson

Identifiant Instagram : @harryjohnson92

Eh bien, maintenant, il semble que Harry et Patrick rejoignent les rois pour être le plus vieux candidat de la saison trois, car ils ont tous les deux 29 ans. Harry est un arboriculteur de Middlesborough au Royaume-Uni et prétend qu’il est un sosie de Harry Styles – qu’en pensez-vous ?

D’après son Instagram, nous pouvons dire qu’Harry aime une pinte, regarder le football et porter des chemises de merde pour qu’il puisse facilement être l’homme de vos rêves.

