Rencontrez le casting de The Real Housewives of Miami de Peacock

De retour et mieux que jamais.

Les vraies femmes au foyer de Miami reçoivent le traitement de renaissance sur Peacock, et il s’avère que les fans seront réintroduits dans quelques visages familiers.

Peacock a annoncé le casting de la saison quatre le vendredi 29 octobre, révélant que les précédentes stars de RHOM Alexia Echevarria, Lisa Hochstein et Larsa Pippen sont tous prêts à revenir.

Les anciens seront rejoints par de nouveaux arrivants Guerdy Abraira, Dr. Nicole Martin et Julia Lemigova, la première femme au foyer LGBTQIA + à rejoindre ou à être castée dans l’histoire de Real Housewives. De plus, les favoris des fans Adriana de Moura et Patton Marysol aux côtés de Kiki barth seront les amis des femmes au foyer.

La nouvelle du casting intervient après que Peacock a annoncé le redémarrage de RHOM en février. À l’époque, E! News a rapporté que Larsa était en pourparlers pour un rôle dans le renouveau, avec une source partageant qu’elle « adorerait l’opportunité » et est impatiente « de montrer au monde une facette différente de sa personnalité et pense qu’elle ajouterait de l’excitation et du piquant au Spectacle. »