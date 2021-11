Rencontrez le coureur adolescent brésilien ‘Hamilton of the Favelas’

Un jeune pilote noir sur les circuits de course automobile du Brésil a remporté le surnom de « Hamilton des favelas » et la perspective populaire dit qu’il est inspiré par le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton pour parcourir le même chemin sur et en dehors de la piste.

Wallace Martins, qui pilote actuellement dans la catégorie Formule Delta, a reçu le surnom d’autres pilotes en raison de ses similitudes – en termes d’apparence et de style de conduite – avec Hamilton.

Jeune homme attachant de 18 ans, Martins ne craint pas la comparaison et dit que l’un de ses rêves est d’imiter le Britannique : « Je pense que c’est un pilote très dévoué à ce qu’il fait. Il gagne une course et il pense déjà à gagner la suivante.

« Et puis il y a son histoire. Il vient d’un milieu pauvre et est noir et est le seul pilote noir en Formule 1. Il y a beaucoup de choses dans son histoire qui sont inspirantes.

Comme Hamilton, qui a parlé de racisme, l’humble Martins a fait face à un certain nombre d’obstacles dans sa carrière naissante.

Ça va beaucoup mieux mais ce n’est toujours pas facile

Il est en compétition avec des gens qui ont couru aux États-Unis même s’il n’a jamais été en dehors du Brésil.

Lorsqu’il a commencé dans le secteur notoirement coûteux de la course automobile, il courait une fois, puis s’asseyait les deux ou trois suivants pendant que ses amis et sa famille vendaient des t-shirts et organisaient des tours de roue pour collecter suffisamment d’argent pour le ramener sur la grille.

Pendant la pandémie, il a testé des voitures et a travaillé comme mécanicien en échange de nourriture pour sa famille.

« Rien de tout cela n’a été facile », a-t-il déclaré à .. « Ça va beaucoup mieux mais ce n’est toujours pas facile. »

Martins a commencé la course de karting à l’âge de 10 ans et après le succès, il est passé à la Formule Vee, puis à la Formule Delta.

Il compte huit victoires et 21 podiums sur 44 courses en carrière, selon Driver DataBase, un site Web de course automobile, et occupe actuellement la troisième place de la Copa Yokohama, le trophée décerné au meilleur pilote au cours des trois dernières courses de la saison.

La dernière course aura lieu le 19 décembre à Interlagos, le même circuit où les pilotes de Formule 1 courront ce week-end.

J’espère que les jeunes comme moi pourront un jour atteindre le plus haut niveau

Des histoires récentes mettant l’accent sur le talent et les luttes de Martins ont aidé à attirer des sponsors et ont également mis en lumière son passé de pauvre Noir dans un sport coûteux.

« Tout le monde que vous voyez (en course) a un sponsor et quand vous le leur demandez, il s’avère qu’ils sont le fils du propriétaire du magasin ou quelque chose comme ça », a déclaré Martins, sans aucune trace d’amertume. « C’est donc un sport d’élite. »

Martins sait à quel point il est difficile de percer en Formule 1.

Bien que le Brésil soit un foyer pour le sport, il n’a pas eu de pilote de haut niveau depuis la retraite de Felipe Massa en 2017 et aucun champion des pilotes depuis Ayrton Senna en 1991.

Pour réussir, Martins devrait quitter le Brésil puis gravir les échelons en Europe.

Bien qu’encore adolescent, il est assez avisé pour savoir que même à ce niveau sa présence est symbolique : « Je pense être un jour une inspiration pour les jeunes, pour la diversité. J’ai l’impression d’être (faire tomber les barrières). J’espère que d’autres jeunes comme moi pourront un jour atteindre un niveau supérieur. (Rapport d’Andrew Downie)

