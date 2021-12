Rencontrez le dernier lot de reines de RuPaul

À ce stade, RuPaul’s Drag Race est dans le même monde que Corrie et Eastenders en tant que constante dans notre vie que nous savons que nous regarderons chaque semaine. Quelque part dans le monde, une série est diffusée, vous pouvez presque toujours obtenir votre correctif Drag Race, quoi qu’il en soit. Avec Drag Race UK se terminant la semaine dernière et la course de dragsters du Canada approchant de sa finale – il est temps de revenir à l’édition américaine de Mama Ru car le casting de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race est là et prêt pour 22. Et pour la première fois, l’un des la reine concurrente est un mâle cisgenre et hétéro…

Alyssa Chasseur



Alyssa Hunter est une reine portoricaine qui a gravi les échelons de la scène des concours, devenant elle-même coach de piste. Elle décrit son défilé comme celui de Naomi Campbell et dit qu’elle passe facilement d’une traînée effrayante à de beaux looks et qu’elle est très polyvalente.

Angeria Paris Vanmichaels



La reine d’Atlanta Angeria est de bons amis avec l’icône de Drag Race Silky Nutmeg Ganache, et se décrit comme un drag classique fait de manière impeccable. S’adressant à EW, elle a déclaré: «Vous allez voir une grosse traînée, vous allez voir une bonne traînée, vous allez avoir les bouffonneries; bébé, je vais crier, je vais me rouler par terre !

Bosco



Un maquillage impeccable est ce qui définit la reine de Seattle Bosco, ainsi que le fait qu’elle est connue pour être une exhibitionniste nue dans ses performances en club. Elle a dit qu’elle est toujours la plus attirée par les monstres dans les histoires et que cela l’inspire. Sur le genre de chaos auquel on peut s’attendre des performances de Bosco, elle a déclaré à Entertainment Weekly : « J’ai un numéro où j’aime accoucher sur scène, où mon eau se brise sur les clients du bar ; soit ils détestent ça, soit ils sont obsédés. C’est vraiment amusant. J’ai un cordon ombilical de 20 pieds qui l’accompagne, et mon ami prend le bébé et sort par la porte du club.

Daya Betty



Originaire de Springfield, Missouri – Daya Betty (nom emblématique) a déclaré que ses émissions étaient si intenses qu’elles pourraient « vous faire pleurer ». Désolé, mais inscrivez-moi. La traînée chaotique est au rendez-vous, ce qui est encore plus excitant sachant que Crystal Methyd a aidé Daya Betty à démarrer dans la traînée.

Deja Skye



La reine californienne Deja Skye fait du drag depuis 10 ans et est définitivement une force avec laquelle il faut compter. Elle est là pour le représenter pour les grandes filles et aime son corps. Aussi, un papa connaisseur de blagues, a déclaré à EW: «Je fais les meilleures blagues de papa au monde. Les filles disent que je suis la maman avec les blagues de papa.

Jasmine Kennedy



La « bimbo backflip » auto-décrite du casting de la saison 14 de Drag Race, Jasmine Kennedie est une reine new-yorkaise qui se retourne, se divise et se trompe. Elle dit qu’elle a eu du mal à trouver sa place et son identité dans la drag lane, mais se décrit comme étant bien arrondie.

Jorge



La reine texane Jorgeous (prononcée avec le dur J malgré le nom Jorge out of drag) est la beauté personnifiée dans ou hors de la drague. Elle se décrit comme la danseuse de la saison et a acquis ses compétences en analysant les clips de Britney Spears en grandissant – ICONIC.

Jamabalaya de juin



Si vous voulez du drame, vous l’obtenez avec la reine du Sud June, qui se décrit comme « La vraie femme au foyer de Drag ». Parallèlement à son amour de la télé-réalité, June étudie les arts du spectacle depuis l’âge de quatre ans et a perfectionné son drag très sérieusement. Elle vient pour la couronne !

Kerri Colby



Kerri Colby, résidente de Los Angeles, est l’une des deux femmes ouvertement trans en compétition dans le casting de Drag Race saison 14, et dit que même maintenant, elle s’habitue toujours à elle-même et à sa beauté. S’adressant à EW, elle a déclaré: «Je ne pouvais pas dire que je me serais retrouvée comme la femme que je suis aujourd’hui sans traînée. C’est littéralement mon oxygène, ma réserve vitale, tout ce que j’ai vécu. Ma façon de faire face était de l’enlever, de devenir glamour, de mettre ce personnage, cette super-femme que j’ai toujours voulu être. C’était une évasion. Je n’aimais pas qui j’étais, je ne me sentais pas à l’aise avec qui j’étais, mais quand je mettrais ma Kerri, je me sentirais tellement plus à l’aise avec le monde, tellement plus fort, comme une personne qui n’a pas été ridiculisé ou exclu.

Kornbread ‘Le Snack’ Jeté



Kornbread the Snack a la réputation de préparer de la nourriture avec des ustensiles de cuisine au milieu de ses spectacles de dragsters, ce qui fait d’elle la gagnante déjà dans mon livre. « Peu importe ce que Kornbread prépare, vous commandez un de tout », a-t-elle déclaré à EW dans les premières interviews des reines.

Dame Camden



Lady Camden suit les traces de Charlie Hides et est une reine britannique en compétition sur American Drag Race, rejoignant le casting de la saison 14. Elle a joué du ballet devant la reine et le prince Charles à deux reprises ?! Insensé. Elle a d’abord déménagé à Sacramento mais vit maintenant à San Francisco.

Maddy Morphosis



Mettons-nous de côté maintenant: Maddy Morphosis est le premier homme cisgenre hétérosexuel à participer à la RuPaul’s Drag Race. C’est quelque chose qui divise et beaucoup de gens ont des opinions là-dessus qui seront sûrement expliquées au cours du mois prochain. Mais à propos de Maddy : elle dit qu’elle est « privilégiée » d’être ici dans la communauté et espère que son côté comique à son drag séduira les gens.

Histoire d’Orion



La reine du Michigan, Orion Story, auditionnait pour la première fois pour Drag Race lorsqu’elle a décroché sa place dans le casting, ce qui est assez légendaire. Sur sa traînée chaotique, Orion a déclaré à EW: «J’essaie toujours de mélanger les choses. Je ne veux pas que les gens se sentent trop à l’aise pour s’attendre à ce qu’ils vont voir », conclut-elle. « Il y a tellement de choses sur lesquelles nous nous limitons toujours. Nous disons « ce n’est pas mon frein », « ce n’est pas ma marque », mais la chose importante à laquelle nous devons penser est : que pouvons-nous faire d’autre ? Même avant la drague, toute ma vie, j’ai essayé de sortir de ma zone de confort. Une fois que vous commencez à prendre l’habitude de faire cela, vous n’avez plus vraiment peur de rien. Tout est sur la table. Je n’ai rien à cacher !

Pilule de saule



Décrivant son drag comme « pute mignonne, psychédélique et angélique », la vie de Willow Pill en tant qu’interprète est difficile en raison de sa maladie chronique dont elle souffre depuis son enfance. Willow est très proche de la gagnante de la saison 11, Yvie Oddly, les deux travaillant beaucoup ensemble et se rapportant au fait de traîner avec une maladie grave qui rend les choses plus difficiles. Ses looks sont un GAG.

RuPaul’s Drag Race saison 14 premières au Royaume-Uni exclusivement sur Wow Presents Plus, le streamer de tout ce qui traîne. Les saisons 1 à 13 sont disponibles en streaming sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Image présentée avec l’aimable autorisation de VH1 et World of Wonder.

