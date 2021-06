Rencontrez le dernier « tueur phare » d’Android que vous ne pouvez pas acheter – .

OnePlus a stupéfié l’industrie mobile il y a quelques années avec sa mentalité de « flagship killer » qui a offert aux acheteurs des combinés abordables présentant les mêmes spécifications haut de gamme que celles des produits phares plus chers. La société “Never Settle” a dû faire des compromis en cours de route pour livrer ces appareils à prix incroyable, mais lorsque OnePlus a commencé à rattraper ses concurrents en termes de ce que ses smartphones pouvaient offrir, les prix de ses produits phares ont fait de même. Les combinés « tuent » à peine les autres produits phares, car les prix des appareils OnePlus sont relativement en ligne avec les meilleurs combinés du secteur.

C’est là qu’un autre fabricant de smartphones d’origine similaire pourrait venir à la rescousse. Realme vient de lancer le produit phare Android le plus abordable que vous ne pouvez pas acheter pour le moment. C’est parce que le combiné n’est pas disponible aux États-Unis, car il vient d’être lancé en Europe.

Realme partage la même histoire d’origine que OnePlus. Il s’agit d’un fournisseur de smartphones appartenant au même conglomérat chinois qui vend des combinés via différentes marques. C’est BBK, qui possède Iqoo, OnePlus, Oppo, Vivo et Realme.

Le nouveau Realme GT est un téléphone compatible 5G construit sur le même processeur Snapdragon 888 qui alimente les séries OnePlus 9 et Galaxy S21. Alors que les premiers téléphones OnePlus ont fait divers compromis pour respecter certaines étiquettes de prix, le Realme GT semble être un produit phare encore plus complet.

Smartphone Realme GT en option de couleur Racing Yellow. Source de l’image : Realme

Les seuls compromis évidents semblent être la conception de l’écran, car le Realme GT a une lunette plus grande en bas et le manque de charge sans fil, ce qui était un problème sur les téléphones OnePlus dans le passé.

Le reste des spécifications est tout simplement spectaculaire. Outre le processeur Snapdragon 888 et la connectivité 5G, le GT est doté d’un écran Samsung OLED perforé de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et un lecteur d’empreintes digitales intégré ; 8 Go ou 12 Go de RAM LPPDR5 rapide ; 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1 ; un système de caméra à triple objectif avec le tireur principal Sony de 64 mégapixels; Wi-Fi 6 ; Batterie de 4 500 mAh avec prise en charge SuperDart Charge 65 W ; Dolby Atmos Dual Stereo Speakers et prise casque 3,5 mm ; et refroidissement par vapeur d’acier inoxydable.

C’est le genre de produit phare Android haut de gamme que vous attendez de Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi et Huawei cette année, pour ne citer que quelques-uns des fournisseurs Android bien connus. Mais aucun d’entre eux ne peut égaler les prix de Reame pour la GT.

Les principales spécifications de Realme GT. Source de l’image : Realme

La version 8 Go/128 Go commence à seulement 369 € (447 $) en Europe, mais le prix ne sera disponible que du 21 juin au 25 juin. Le modèle 12 Go/256 Go coûtera 549 € (665 $) s’il est acheté chez Realme et 499 € (605 $) s’il est acheté sur Amazon pendant le Prime Day la semaine prochaine.

Realme GT est pratiquement une bonne affaire à ces prix, en particulier pour les acheteurs n’ayant aucune allégeance aux autres fabricants de combinés et à la recherche du meilleur smartphone possible avec un budget en ce moment.

