Rencontrez le duo de frères et sœurs de 9 et 14 ans qui gagne 32 000 $ par mois avec Ethereum ⋆ Crypto new media

Selon un rapport de Dallas News, ce duo de frères et sœurs a rapporté des milliers de dollars en minant Ethereum. Alors que la plupart des enfants jouent avec leur ordinateur, les frères et sœurs Ishaan et Aanya Thakur gagnent de l’argent avec le leur. Le duo frère-soeur gagne actuellement 32 000 $ par mois grâce à leur exploitation minière Ethereum qu’ils ont démarrée dans leur garage.

Le couple s’était intéressé aux crypto-monnaies après que leur père leur eut parlé de Bitcoin. À l’époque, les frères et sœurs étaient intéressés par l’achat de la crypto-monnaie, mais comme le prix avait tellement augmenté, ils ont opté pour le minage. Mais l’extraction de bitcoin était devenue un marché sursaturé, ont-ils découvert. Par conséquent, ils ont opté pour la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière ; Ethereum.

Lecture connexe | La capitalisation boursière de la crypto se rapproche de 2 000 milliards de dollars, à quoi s’attendre du marché

Ils avaient commencé par exploiter Ethereum à l’aide d’un vieil ordinateur portable de jeu dont ils disposaient. Et au cours du premier mois d’exploitation, ils avaient gagné 1 000 $ grâce à leur petite exploitation. Cela a motivé le couple à faire passer leurs activités au niveau supérieur, compte tenu des bénéfices qu’ils avaient acquis en utilisant uniquement un vieil ordinateur portable de jeu. L’extraction de crypto nécessite des puces à extraire et c’est là que les frères et sœurs ont rencontré leur premier problème.

Pénurie de puces induite par COVID

Les frères et sœurs Ishaan et Aanya voulaient étendre leurs opérations minières, mais en raison de la pandémie, il y a eu une pénurie de puces. Les fabricants n’avaient pas été en mesure de répondre à la demande en raison du verrouillage des pays et de l’impossibilité pour les gens d’aller travailler. Il est donc devenu plus difficile que jamais d’obtenir une puce requise pour l’exploitation minière. Le duo avait deux options; achetez des jetons auprès de revendeurs en ligne à un prix majoré ou attendez que les jetons soient disponibles. Ils ont choisi ce dernier.

Lecture connexe | Pourquoi une saison Altcoin choquante pourrait être à l’horizon

Aanya, 9 ans, et Ishaan, 14 ans, se sont inscrites pour recevoir des mises à jour sur les approvisionnements de détaillants comme Best Buy et Micro Center. Lorsque les puces et le matériel nécessaires à leurs opérations minières étaient disponibles, ils étaient alertés par e-mail. Et les frères et sœurs faisaient la queue devant les détaillants avant d’ouvrir le lendemain pour pouvoir obtenir les pièces.

Cette stratégie s’est avérée rentable pour eux, car le duo a pu étendre ses opérations minières au-delà de son garage domestique. Leurs plates-formes généraient trop de chaleur pour rester dans leur garage domestique et ils ont donc maintenant un centre de données climatisé au centre-ville de Dallas où ils conservent la plupart de leurs plates-formes minières. Alors qu’ils gardent encore une trentaine de cartes dans leur garage.

Étendre le fonds du Collège avec Ethereum

Les frères et sœurs économisent la plupart de leurs revenus de l’exploitation minière. Mais ils ont dû vendre certaines parties de leur crypto afin de payer des choses comme l’électricité et des pièces pour étendre leurs opérations minières. Les bénéfices de l’exploitation minière, a expliqué Ishaan, vont à leur fonds universitaire. Les deux frères et sœurs rêvent de devenir médecins et veulent aller à l’Université de Pennsylvanie, dans le cas d’Ishaan, et à l’Université de New York, dans le cas d’Aanya. Et ils espèrent que l’exploitation minière d’Ethereum les aidera à réaliser leurs rêves d’aller à l’université.

Lecture connexe | Ethereum Fee Burns atteint 100 millions de dollars, voici pourquoi la brûlure est importante

Quant au coût de l’électricité, leurs rendements dépassent de loin la facture d’électricité qu’ils reçoivent pour l’exploitation minière. Pour le mois précédent, ils ont dû payer un total de 2 500 $ à 850 $ pour leur facture d’électricité domestique et 1 650 $ pour la facture d’électricité de leur centre de données. Cela peut représenter une facture d’électricité élevée, mais elle est dérisoire par rapport aux 32 000 $ que les frères et sœurs rapportent pour leur exploitation minière.

Leur configuration actuelle se compose de 14 plates-formes, qui ont 82 processeurs utilisés pour exploiter Ethereum. Ensuite, cinq plates-formes avec 12 processeurs que les frères et sœurs utilisaient pour exploiter Ravencoin car ces processeurs ne sont pas assez puissants pour exploiter Ethereum. Les frères et sœurs prévoient de développer Flifer Technologies, qui est le nom de leur entreprise et ont actuellement commandé quatre plates-formes minières supplémentaires à la Chine avec des processeurs intégrés.

Le prix de l’Ethereum continue d’augmenter au-dessus de 3 000 $ | Source : ETHUSD sur TradingView.com Image en vedette de Dallas News, graphique de TradingView.com