Rencontrez le Fierce Clash des candidats des groupes de reprises

Qui est prêt à s’éclater sur un riff de guitare malade ?

Les candidats en compétition sur la nouvelle série de compétitions d’E!, Clash of the Cover Bands, ont été officiellement dévoilés et de Lady Gaga des imitateurs à un Dave Grohl sosie, ce sont des artistes vraiment uniques.

La série oppose deux groupes de reprises en tête-à-tête pour une chance de gagner 10 000 $. À la fin de la saison, un groupe gagnant remportera un premier prix de 25 000 $, en plus de se produire dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. La série, qui est produite par Jimmy Fallon et Hot-dog électrique, premières le mercredi 13 octobre sur E !.

Clash of the Cover Bands propose une gamme de juges et d’entraîneurs de premier plan. Hébergé par Stephen “tWitch” Boss, Les concurrents de Clash travaillent avec les juges, lauréat d’un Grammy entraîneur de Meghan, Dans quoi leader Adam Lambert et auteur-compositeur de “Song Factory” Esther doyenne, ainsi qu’expert vocal Kuk harrell et expert en performances Ray leeper.

Harrell, quintuple lauréat d’un Grammy, coachera les groupes de reprises et les artistes en préparation des rounds de bataille, apportant son expertise de collaboration avec Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber et Lorde à ces stars des Clash. Harrell a précédemment travaillé sur la production vocale de “Only Girl in the World” de Rihanna, et a co-écrit “Umbrella” avec le designer Savage x Fenty.