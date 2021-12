Rencontrez le joueur de 23 ans derrière le jeu NFT de Tom Brady

Il n’est pas surprenant que Tom Brady retienne beaucoup d’attention pour sa nouvelle société de jetons non fongibles (NFT). Le six fois vainqueur du Super Bowl est une superstar américaine et son entreprise hors terrain, Autograph, est en plein essor. Mais Autograph n’est pas seulement le chien du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers. Derrière il se trouve Dillon Rosenblatt, 23 ans.

Fils de l’entrepreneur Richard Rosenblatt, Dillon Rosenblatt s’est lancé très tôt dans l’entrepreneuriat. Il a suivi une formation de premier ordre à la prestigieuse USC Iove and Young Academy, une école pour jeunes entrepreneurs. À 15 ans, Rosenblatt a créé sa première entreprise, une application appelée Tutor qui a été conçue pour réunir les étudiants et les tuteurs.

« J’ai toujours eu l’esprit d’entreprise et la faim, j’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs, cela a toujours été mon rêve et ce que je voulais faire », a-t-il déclaré.

Maintenant, il travaille avec une légende, qui se trouve être un ami de la famille.

Nous parlons tous les jours de l’entreprise. Il est vraiment intéressé par la narration.

« C’était un mélange d’intérêt préexistant pour le sport et la relation avec Tom qui a conduit à cela », a déclaré Rosenblatt. « Tom voulait être l’un des plus grands noms menant la charge d’entrer dans ce monde. »

Rosenblatt a entendu parler de la crypto pour la première fois à l’université. En 2019, il a remarqué l’espace NFT et des projets comme NBA Top Shot. Cependant, c’est lorsqu’il travaillait sur une idée de fonds spéculatif crypto qu’il a commencé à approfondir l’espace NFT et a commencé à réfléchir au concept de généraliser les talents et les concepts et de les adapter au monde numérique.

« Une ampoule vient de s’allumer dans ma tête et tout le concept de » rassemblons les personnes les plus incroyables possibles et devenons le partenaire officiel des plus grands talents du monde « », a déclaré Rosenblatt. « À partir de ce moment, je l’ai apporté à Tom et aux gens autour de moi qui, je le savais, pouvaient vraiment aider à déplacer l’aiguille. »

Autograph a lancé plusieurs collections sportives NFT avec des athlètes du monde entier depuis son lancement en avril, la dernière en coopération avec la quadruple championne du Grand Chelem Naomi Osaka.

Le choix de travailler avec des athlètes est venu de l’intérêt de Rosenblatt pour le football (son équipe préférée ? Les Seahawks de Seattle, peut-être la seule chose sur laquelle lui et Brady ne sont pas d’accord) et de sa relation antérieure avec Brady. « J’ai toujours été un grand fan de football et nous connaissions Tom des années auparavant, avec son intérêt pour l’espace », a déclaré Rosenblatt. « Cela a toujours été un rêve de travailler avec Tom dans une certaine mesure. »

Les objets de collection sportifs étaient un moyen facile d’entrer dans l’espace de l’art numérique, car posséder un autographe ou une balle de baseball signée dans le monde physique est une tendance depuis de nombreuses générations, a déclaré Rosenblatt.

Alors que Tom Brady fait partie de la liste des talents dont les autographes peuvent être achetés et détenus via des plateformes comme DraftKings, l’un des partenaires d’Autograph, Brady veut être considéré comme un homme d’affaires dans cette entreprise.

«Les gens seraient surpris de voir à quel point Tom est impliqué. Il est disponible pour un appel ou un SMS à chaque fois et nous avons un raccourci occasionnel de travailler et de parler autant ensemble. Nous parlons tous les jours de l’entreprise. Il est vraiment intéressé par la narration », a déclaré Rosenblatt.

Le succès de l’entreprise, cependant, est dû à la montée du marché NFT et à l’intérêt mondial croissant, a déclaré Rosenblatt, et c’est ce qui lui a donné la capacité de convaincre Brady et d’autres, comme la société de divertissement Lionsgate, que s’impliquer dans Autograph est un risque à prendre.

MISE À JOUR (27 août 15:32 UTC): Corrige les informations sur Richard Rosenblatt.