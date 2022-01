Loa Les anges esquimeurs ils ont une bonne ferme pleine de perspectives de différents pays avec des compétences uniques, on s’attend à ce qu’ils aient plus d’opportunités dans le MLB 2021.

Quelle est la meilleure perspective pour une telle organisation aux racines latino-américaines ?

Se trata de Diego Cartaya, oriundo de Maracay, Venezuela, con la edad de 20 años con 6’3 de estatura y 220 libas, esta ranqueado como el mejor prospecto de la organización de los Angeles Dodgers, juega en la posición de receptor y batea à droite.

Caraya a été signé pour 2,5 millions en 2018 par les Dodgers, Cartaya montre une sensation de frappe avancée et est sélectif dans le balancement de la zone de frappe. Il a une bonne approche et se concentre sur l’établissement d’un contact fort à différents angles de frappe, il peut frapper n’importe quel lancer.

Il a travaillé dur pour obtenir de meilleurs tirs dans les buts, maintenant il a plus d’autorité avec une grande puissance.

Diego Cartaya est souvent comparé à son compatriote et aujourd’hui l’un des meilleurs receveurs de la MLB, Salvador Perez, pour la finesse de ses mains et ses compétences derrière le marbre.

Comment avez-vous fait en MLB 2021?

Le Vénézuélien a joué dans la Ligue d’été dominicaine, Rok et Class-A. En 2021, il a participé à 31 matchs, atteignant 298, avec 10 circuits, 31 rmeolcads, 18 BB, 37 K, 31 points marqués, 34 coups sûrs, 6 doubles et 1 023 OPS.

La voie s’est un peu plus dégagée après l’échange de Keibert Ruiz aux Nationals de Washington, son compatriote, qui était également receveur et était mieux placé dans le classement des espoirs des Dodgers de Los Angeles. Pour le moment, ses seuls concurrents sont Will Smith et Austin Barnes.