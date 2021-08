Rencontrez le milliardaire qui veut vous aider à tirer profit de vos données personnelles

in

Le titre d’entrepreneur est souvent utilisé de nos jours pour décrire presque toutes les personnes qui réussissent dans les affaires, mais quelque part en cours de route, son véritable sens s’est perdu, explique Jim McKelvey.

Au fil des ans, McKelvey a fondé plusieurs sociétés différentes, dont les paiements Titan Square, qui valent maintenant environ 120 milliards de dollars. On peut donc présumer qu’il connaît une chose ou deux sur l’entrepreneuriat.

Selon la définition de McKelvey, il existe une distinction importante entre un homme d’affaires et un entrepreneur. Un homme d’affaires copie ce qui a déjà été fait et copie avec succès, tandis qu’un entrepreneur est quelqu’un d’assez courageux (ou fou) pour se frayer un chemin entièrement nouveau.

“Les entrepreneurs ne sont que des gens normaux”, a-t-il déclaré à TechRadar Pro. “Il n’y a pas de superlatifs pour les décrire, à part le fait qu’ils ont été placés dans un endroit où ils n’étaient pas autorisés à copier, mais ont continué malgré tout.”

« Lorsque vous trouvez un problème que l’humanité n’a pas encore résolu, toute votre scolarité, votre expérience sociale et votre biologie vous diront d’arrêter. Nous sommes câblés en tant qu’humains pour copier, pas pour innover, mais les entrepreneurs ont cet équipement supplémentaire.

Un problème à résoudre

McKelvey insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu un moment où il ne pensait pas à démarrer une entreprise, même lorsqu’il était jeune. “J’ai juste dû attendre d’avoir une raison pour en commencer un”, a-t-il déclaré.

À ce jour, McKelvey a lancé des entreprises dans un large éventail de domaines, de la fabrication d’armoires à CD à l’édition, aux logiciels et aux paiements. Il touche même aux arts ; McKelvey est un souffleur de verre passionné et possède un studio appelé Third Degree Glass Factory à St. Louis, Missouri.

Le fil conducteur reliant ces efforts très différents, dit McKelvey, est qu’ils cherchaient tous à résoudre un problème qui n’avait pas encore été résolu. Parfois, identifier ces problèmes est un travail difficile, mais parfois ils se présentent comme un coup de tonnerre.

C’est dans son atelier de soufflage de verre que McKelvey a eu l’idée de Square. Il essayait de vendre une de ses pièces, mais l’acheteur a déclaré qu’il ne pouvait payer qu’avec American Express, qu’il n’avait pas l’équipement nécessaire pour accepter. « Tout à coup, j’ai découvert que j’avais déjà un problème qui me tenait à cœur : être payé », a-t-il plaisanté.

Le lecteur de carte emblématique de Square (Crédit image : Square)

Par coïncidence, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait approché McKelvey plus tôt cette année-là, lui demandant s’il était intéressé à cofonder une nouvelle entreprise (âgé de 15 ans, Dorsey avait travaillé sous McKelvey en tant que stagiaire chez Mira). Le duo avait échangé quelques idées, mais soudain, ils en avaient une avec du potentiel.

À peine trois semaines plus tard, ils avaient construit un prototype fonctionnel de ce qui est devenu plus tard l’emblématique lecteur de carte Square, un petit système de point de vente qui se branche sur la prise audio d’un smartphone.

Certes, il a fallu encore un an et demi avant que le duo ne parvienne à naviguer dans les diverses complexités juridiques et à rallier les opérateurs de paiement (la rumeur veut que Visa ait conservé un classeur contenant des plans pour couler Square). Cependant, ils avaient créé une solution au problème de McKelvey, une solution partagée par des millions de petites entreprises dans le monde.

« Notre proposition de valeur était très simple : être payé équitablement », a expliqué McKelvey.

Repousser un géant de la technologie

Depuis 2009, Square s’est étendu au-delà de son dispositif de point de vente d’origine, dans des domaines tels que les paiements peer-to-peer et même le trading d’actions et de crypto. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de frayeurs en cours de route.

La menace la plus importante est venue d’Amazon, une entreprise réputée pour mettre les startups en faillite. En 2014, Amazon a commencé à vendre un lecteur de carte avec des fonctionnalités identiques à celles de Square, mais a réduit de 30 % l’entreprise de McKelvey. Cependant, le nombre de clients utilisant Square est resté stable et Amazon a finalement abandonné son offre début 2016.

On a demandé à plusieurs reprises à McKelvey pourquoi il pensait que Square était capable de repousser les avances d’Amazon, alors qu’aucune autre entreprise n’avait réussi à le faire auparavant. L’explication la plus proche qu’il ait trouvée est qu’une combinaison fortuite d’attributs et une collection d’inventions différentes ont rendu Square plus résistant qu’Amazon ne l’avait peut-être prévu.

Lecteur de carte rival d’Amazon, tué en 2016 (Crédit image: Amazon)

C’est le sujet du livre de McKelvey, The Innovation Stack, qui, selon lui, n’est catégoriquement pas un manuel à étudier, mais plutôt une exploration de la puissance de nouvelles idées lorsqu’elles sont enchaînées – ou plutôt empilées.

« Au début, avant que Square ne devienne Square, les gens ne comprenaient tout simplement pas le concept. Mais nous avons finalement compris comment le faire fonctionner; cela nécessitait un ensemble d’inventions que nous avons appelé la pile d’innovation de Square », a déclaré McKelvey.

“Une partie de cette pile d’innovation était que nous avons trouvé comment faire quelque chose de vraiment cool rapidement, puis nous avons compris comment faire la chose cool légalement.”

Interrogé sur la façon dont l’entreprise parvient à rester agile, malgré son expansion rapide, McKelvey a expliqué que la culture est la deuxième pièce très importante du puzzle.

« Nous ne nous considérons pas comme une entreprise financière, nous sommes une entreprise technologique. Nous avons des gens phénoménaux, nous n’avons pas une forte adhésion aux systèmes existants et nous ne punissons jamais l’échec.

Selon McKelvey, une entreprise qui a un peu de cette « magie » infusée dans son ADN est bien mieux équipée pour faire face à une crise, que ce soit sous la forme d’une pandémie ou d’un assaut de Big Tech.

Un nouveau problème

Bien que McKelvey garde toujours la main sur Square via un poste au conseil d’administration, son attention est désormais largement investie dans la résolution d’un nouveau problème : le déséquilibre des pouvoirs dans l’économie des données.

« Nous sommes tous monétisés par les plateformes qui prennent nos informations – notre moi numérique – et les vendent à leur propre profit. Et c’est faux », nous a-t-il dit.

Pour répondre à ce problème hypermoderne, McKelvey a fondé Invisibility, une entreprise difficile à définir, mais qui cherche largement à remettre le contrôle des données personnelles entre les mains de ses propriétaires.

À l’origine, Invisibility était censé aider à reconfigurer l’économie qui sous-tend l’industrie du journalisme à l’ère numérique. Selon McKelvey, tant qu’Internet est alimenté par l’attention humaine, « les mathématiques qui créent de fausses informations seront plus favorables que les mathématiques qui créent la vérité ; c’est moins cher de faire un mensonge intéressant qu’une vérité exacte.

Son objectif était de donner aux publications un moyen de générer des revenus qui ne soient pas liés à leur capacité à attirer autant de globes oculaires que possible, ou à convaincre les gens de payer un abonnement tout accès coûteux. Le plan était de récompenser les utilisateurs avec des jetons pour chaque publicité qu’ils regardaient, qui pourraient ensuite être dépensés pour accéder au contenu multimédia payant sur une base par article.

Après un début difficile, que McKelvey attribue à l’échec des marques de médias à fournir des données précises, Invisibility s’est depuis redémarré en se concentrant davantage sur les personnes qui lisent les articles par opposition aux publications elles-mêmes.

Logo invisible (Crédit image : invisible)

Désormais, Invisibility demande aux utilisateurs de fournir autant ou aussi peu d’informations personnelles qu’ils le souhaitent. L’entreprise ne vend pas ces données directement, mais les utilise plutôt pour mettre en relation des personnes avec des publicités pour des produits et services les plus susceptibles de répondre à leurs besoins.

Les entreprises de l’autre côté de l’équation paient à Invisably le privilège de cibler le public le plus pertinent possible (et surtout, un public qui a activement consenti), avec les bénéfices canalisés dans les poches des personnes qui ont fourni les données dans le premier endroit.

“Nous agissons essentiellement en tant que votre agent”, a expliqué McKelvey. « Nous essayons de vous vendre à des annonceurs et nous vous donnons l’argent. Nous vous demandons combien vous êtes prêt à vendre, emballez-le et vendez-le au plus offrant.

Un autre porte-parole d’Invisibility nous a dit que les premiers utilisateurs de la version bêta (qui vivent actuellement aux États-Unis uniquement) peuvent s’attendre à ne gagner que quelques dollars par mois pour le moment, mais la société affirme que ce chiffre a le potentiel de croître considérablement à mesure que le marché se développe. Et vraiment, bien que les fonds gagnés sur la plate-forme puissent être encaissés, Invisibility est plus intéressé à mettre cet argent au service de ses utilisateurs.

“Notre objectif est de donner aux utilisateurs de nombreuses façons d’utiliser leurs revenus – vous pouvez faire en sorte que quelqu’un se sente riche lorsqu’il existe un moyen à faible friction de dépenser de petites sommes”, a déclaré le porte-parole. “Cinq dollars achètent énormément de contenu payant, ou pourraient être utilisés pour acheter des crédits de covoiturage, par exemple.”

En substance, Invisibility tente de créer un marché à multiples facettes qui réaligne les ambitions de toutes les personnes impliquées, de la personne fournissant les données aux entreprises qui paient pour faire de la publicité et à celles dont les produits seront proposés en échange des jetons que les gens gagnent. .

Trop beau pour être vrai?

Si tout cela semble un peu complexe, c’est parce que ça l’est. Les différents acteurs du marché et le nombre de pièces mobiles font d’Invisiblely une proposition complexe à comprendre. Mais un problème complexe exige peut-être une solution tout aussi intelligente.

Invisible est loin de l’article fini et il reste encore des détails à aplanir. Par exemple, on ne sait pas pourquoi les marques se donneraient la peine d’utiliser Invisible pour cibler un public alors que des cookies tiers existent toujours. Mais McKelvey est convaincu que son équipe a, à tout le moins, construit le noyau de quelque chose qui pourrait être véritablement transformateur.

Une récente injection d’argent du célèbre capital-risqueur Peter Thiel et l’intérêt précoce exprimé par un certain nombre de sociétés Fortune 500 (bien qu’Invisibility ne fournirait pas de noms) suggèrent qu’il pourrait avoir raison.

« Il est encore très tôt, mais venez jouer ! Ça commence à devenir amusant », a déclaré McKelvey, avant de se diriger vers sa prochaine réunion.

