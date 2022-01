Rencontrez le nouveau membre de la distribution d’Euphoria, Dominic Fike

1. C’est un musicien qui s’est fait connaître sur SoundCloud : L’artiste né en Floride a réussi après avoir publié de la musique sur SoundCloud. Il a utilisé la plateforme musicale pour partager son premier album, Don’t Forget About Me, Demos. Lorsque le projet est devenu viral, un Fike de 21 ans a été signé chez Columbia Records. Il a ensuite collaboré avec des artistes comme Halsey, Justin Bieber et Paul Mccartney.

deux. Il est devenu sobre après quelques années difficiles : Lorsque Fike a sorti son premier album en 2017, il était en prison pour coups et blessures sur un policier, selon Complex. Le musicien a déclaré au média qu’il « ne pouvait pas vérifier les opinions ou répondre aux potes » lorsqu’il a partagé l’EP pour la première fois. En ce qui concerne les charges, Fike a déclaré que c’était parce qu’il était « au mauvais endroit, au mauvais moment, charge avec mon frère ».

Lorsqu’il a été signé à Columbia, il a utilisé l’argent pour engager un avocat pour sa mère, qui faisait face à des accusations de drogue. « J’avais vraiment besoin d’argent pour son avocat, tout de suite », a-t-il expliqué. « Et c’est pourquoi nous ne pouvions pas nous installer en dessous de quoi que ce soit avec quoi nous travaillions… C’était comme maintenant ou jamais, ils devaient obtenir une somme d’argent folle. »

En avril, il a déclaré à GQ qu’être sobre avait eu un grand impact sur sa vie, déclarant : « Je peux faire des chansons complètes maintenant, et je ne les déteste pas. Je fais de la musique par moi-même, donc je dois être sobre pour savoir comment brancher ce s – t ici. Je suis tellement fier du chemin parcouru par ma musique. J’étends mes connaissances. «