Rencontrez le nouveau ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw : découvrez le CV du nouveau patron d’Indian Railways

Vaishnaw est un ancien officier de l’IAS de la promotion 1994.

Ashwini Vaishnaw, député du BJP Rajya Sabha de l’État d’Odisha, sera le nouveau ministre des Chemins de fer et dirigera également les ministères des Communications, de l’Électronique et des Technologies de l’information, a annoncé mercredi le gouvernement Modi. Selon les rapports, Vaishnaw est un ancien officier de l’IAS du lot de 1994 et a assumé des responsabilités importantes sur une période de 15 ans. Il était particulièrement connu pour sa contribution au cadre de partenariat public-privé (PPP) en infrastructure. Plus tard, il a occupé des postes de direction dans de grandes entreprises mondiales comme Siemens et General Electric. Il a obtenu son M.Tech à l’IIT Kanpur et son MBA à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Selon un rapport de la PTI, le bureaucrate-entrepreneur devenu homme politique de 51 ans est né à Jodhpur, au Rajasthan. Il avait auparavant réussi à se disputer le soutien du président au pouvoir du BJD et d’Odisha CM Naveen Patnaik bien qu’il soit dans le camp rival. Cela a eu lieu malgré les objections et les critiques de beaucoup au sein du BJD au pouvoir. Il y a eu des allégations selon lesquelles le supremo du BJD a succombé à la pression de Narendra Modi et Amit Shah en soutenant Vaishnaw. À peine six jours avant les élections du Rajya Sabha le 28 juin 2019, il a été intronisé au parti safran. Près de deux ans plus tard, Vaishnaw a décroché un poste au sein du cabinet indien devant les dirigeants vétérans du safran de l’État d’Odisha.

Pendant le passage de Vaishnaw en tant qu’officier de l’IAS, il avait travaillé comme magistrat de district-cum-collecteur des districts de Balasore et Cuttack. Jusqu’en 2003, il a travaillé à Odisha avant d’être nommé secrétaire adjoint dans le bureau de l’ancien Premier ministre Vajpayee. Plus tard, il a été nommé secrétaire privé de Vajpayee après que la NDA a perdu les élections de l’année 2004. En 2008, il a quitté la fonction publique et est allé poursuivre un MBA à l’Université de Wharton. À son retour des États-Unis et après avoir travaillé pour des entreprises de premier plan, Vaishnaw a créé ses propres unités de fabrication de composants automobiles dans l’État du Gujarat. En avril, Vaishnaw a été nommé membre du Conseil de la presse de l’Inde, pour trois ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.