Rencontrez le nouveau patron, le même que l’ancien patron – RedState

Trois choses sont certaines dans la vie : la mort, les impôts et les démocrates qui gouvernent comme des dingues dictatoriaux d’extrême gauche.

Exemple concret ? La ville de New York a eu un avant-goût de son nouveau patron aujourd’hui, et ce n’est pas choquant du tout, il est à peu près le même que l’ancien patron. Après avoir prêté serment peu après minuit, Eric Adams a ouvert son mandat en signant deux décrets et en s’en vantant sur les réseaux sociaux.

Le premier s’est accordé des pouvoirs d’urgence pour faire essentiellement ce qu’il veut. L’autre a amélioré le système de passeport vaccinal de la ville assiégée.

Le premier décret exécutif poursuivra l’état d’urgence existant mis en place par l’administration précédente. La deuxième commande étendra la commande Clé de la ville, qui exige une preuve de vaccination pour plusieurs environnements intérieurs. pic.twitter.com/hQZOB6cEd0 – Le maire Eric Adams (@NYCMayor) 1er janvier 2022

Alors, dans quelle mesure ce système de passeport vaccinal tant loué (ainsi que toutes les autres mesures d’urgence) fonctionne-t-il pour la Big Apple ? En une phrase, pas très bien, et je ne suis pas sûr de pouvoir sous-estimer davantage les choses si j’essayais. Seul Washington, DC, connaît actuellement une épidémie de COVID-19 pire, et à New York, les cas ont augmenté de 1 342 % depuis la mise en œuvre du système de passeport vaccinal sous Bill de Blasio.

Les cas à New York ont ​​augmenté de 1 342 % depuis le début des passeports vaccinaux et un étonnant 861% en seulement 2,5 semaines depuis le début du mandat des masques, mais je crois vraiment que si nous excluons simplement plus de personnes des restaurants et masquons un peu plus fort, nous pourrons enfin battre cette chose pic.twitter.com/diWf6yRcvl – MI (@ianmSC) 31 décembre 2021

Des personnes normales et saines d’esprit examineraient ces résultats et se rendraient compte que les passeports vaccinaux sont incroyablement stupides et ne servent qu’à blesser les personnes et les entreprises, tout en n’accomplissant rien de valeur en ce qui concerne COVID. Pourtant, Adams n’est pas une personne normale et saine d’esprit. C’est plutôt votre démocrate libéral ordinaire qui n’a pas la colonne vertébrale politique pour gouverner de manière logique. La seule différence entre de Blasio et Adams est que ce dernier a fait des rumeurs sur la maîtrise du crime, qui est un autre problème majeur auquel la ville est confrontée.

Est-ce que quelqu’un veut parier sur le fait qu’Adams tient même sa promesse de sévir contre le crime ? Ouais, je ne le pensais pas. Il s’efforcera de «réinventer» la police dans les six mois.

Quant au mandat de vaccin de la ville de New York, qui a été officiellement mis en place juste avant le départ de de Blasio, Adams a promis de le revoir pendant sa campagne. Mais avec la décision d’aujourd’hui sur les passeports vaccinaux, vous pouvez probablement deviner comment il va se prononcer sur la question des mandats.

Et pendant ce temps, la ville d’Adams continuera de contourner le drain, voyant des entreprises faire faillite, le tourisme chuter, les étudiants souffrir et COVID se propager. Il a eu une chance d’être différent, mais au lieu de cela, il a emprunté le même chemin que les démocrates suivent toujours une fois qu’ils ont pris leurs fonctions. N’acceptez jamais l’argument du « démocrate sain d’esprit » pendant une campagne politique. Ils vous laisseront toujours tomber.