Rencontrez le nouveau petit ami de Kristin Cavallari à la suite du divorce de Jay Cutler

La nouvelle histoire d’amour de Kristin Cavallari avec Chase Rice braque les projecteurs sur la star du country alors que sa carrière atteint de nouveaux sommets. La nouvelle a éclaté mardi que l’alun de Laguna Beach avait déménagé et sortait avec Rice avec désinvolture après son divorce l’année dernière avec Jay Cutler. Rice, dont le dernier single “Drinkin’ Beer. Talkin’ God. Amen.” hit n ° 1 sur les charts de musique country Billboard plus tôt ce mois-ci, était auparavant lié de manière romantique à The Bachelor’s Victoria Fuller, suscitant même le drame sur la série lors de la performance lors du rendez-vous de Fuller avec Peter Weber.

L’ancien finaliste de Survivor: Nicaragua a peut-être fait son apparition avec la télé-réalité, mais s’est rapidement fait un nom dans le monde de la musique country, co-écrivant même le single “Cruise” certifié diamant pour Florida Georgia Line. Rice a sorti son dernier disque, intitulé The Album, fin mai, disant à Taste of Country que la pandémie de COVID-19 lui a donné une toute nouvelle perspective dans la vie.

Rice se souvenait d’avoir prié avant la pandémie pour “un peu de vrai” dans sa vie, car il “ne savait vraiment plus ce qui était réel”. Il a poursuivi: “Comment puis-je calmer cela? Comment puis-je attirer des gens autour de moi qui ne sont pas seulement là à cause de la musique?” Après avoir passé le confinement avec des amis proches, il a déclaré qu’il y aurait une toute nouvelle personne sur scène à l’arène NBA Blessed & Free Tour, où il rejoindrait Kane Brown. “Vous n’allez plus voir l’artiste là-haut”, a-t-il déclaré. “Tu vas me voir. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler ou comment ça va être pris, mais ça va être moi, que ça te plaise ou non.”

Cavallari n’a pas encore répondu aux informations selon lesquelles elle sortirait avec Rice, qu’elle aurait rencontrée par l’intermédiaire d’un ami commun dans leur cercle de Nashville. Le mois dernier, elle a démenti les rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans un “triangle amoureux” avec Craig Conover de Southern Charm et Paige DeSorbo de Summer House. “Il y a un petit quelque chose que je pense devoir éclaircir. Je n’ai pas l’impression de devoir une explication à qui que ce soit, normalement je ne commente pas ce genre de choses, cependant, ces rumeurs courent depuis environ un an maintenant”, a-t-elle déclaré sur son histoire Instagram, affirmant que les rumeurs n’étaient “pas vraies”. Elle a poursuivi: “Je ne sors avec personne, je ne suis sortie avec personne depuis quelques mois.”