Rencontrez le petit ami du scénariste de Halsey, Alev Aydin

Les fans de Halsey sont toujours en train de rattraper son petit ami et le père de son enfant, le scénariste Alev Aydin. La chanteuse pop a présenté Aydin à ses fans inconditionnels en janvier lorsqu’elle a annoncé sa grossesse sur Instagram. Lisez la suite pour un résumé de tout ce que nous avons appris sur lui depuis lors.

Halsey et Aydin ont apparemment commencé comme amis, et on ne sait pas quand leur relation est devenue romantique. Les fans se concentrent souvent particulièrement sur la différence d’âge de 11 ans entre eux – Aydin a 38 ans tandis que Halsey a 27 ans. Aydin est un scénariste surtout connu pour un court métrage intitulé Small Shots, qui parle de deux acteurs en difficulté à Hollywood à la recherche de leur percée. les rôles. Il joue également, ayant écrit et joué dans la comédie dramatique Lonely Boy de 2013, qui parle d’un célibataire aux prises avec la schizophrénie. Lui et Halsey ont nommé leur fils Ender Ridley.

Aydin apporte tout cela à une relation relativement nouvelle avec Halsey, bien que les deux semblent être amis depuis un certain temps maintenant. Dès mars 2019, il a partagé une photo de « retour en arrière » avec Halsey sur Instagram, ce qui signifie que les deux devaient se connaître bien avant.

La chronologie de leur enchevêtrement romantique actuel est moins claire. Les fans de Halsey connaissent très bien sa romance déchirante avec le rappeur G-Eazy, qui s’est terminée pour de bon en 2018. Elle a ensuite chanté Yungblud pendant une période incertaine, suivie d’une aventure avec son béguin de longue date, Evan Peters. En mars 2020, elle a été aperçue lors d’une manifestation Black Lives Matter accompagnée de Yungblud, mais entre cette date et janvier 2021, elle a commencé à voir Aydin.

Les deux se sont probablement rencontrés à Los Angeles, en Californie, bien qu’Aydin partage son temps entre la côte ouest et New York. À l’automne, lui et Halsey ont été aperçus ensemble chez Blick en train de faire des emplettes pour des fournitures d’art, sur des photos publiées par le Daily Mail. On ne sait pas s’ils étaient liés de manière romantique à l’époque, ou à quel point ils étaient sérieux.

Quoi qu’il en soit, le résultat final est l’annonce de la grossesse de Halsey plus tôt cette année. La chanteuse a posé dans un jean ample et un haut de bikini en tricot pour une séance photo lumineuse et colorée avec son abdomen exposé. Elle a tagué Aydin dans la publication, et il l’a partagé sur son histoire Instagram. Il a également commenté le post de Halsey: « Le cœur si plein, je t’aime, ma douceur. »

Pour plus de détails, les fans devront apparemment attendre que les stars s’ouvrent. Halsey a continué à publier en ligne sur sa grossesse et son accouchement, mais n’a pas donné beaucoup de détails sur sa relation avec Aydin.