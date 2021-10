Rencontrez le professeur Luxcraft dans le nouveau clip ‘Wolfboy and the Everything Factory’

Apple TV+ a partagé un nouveau clip de “Wolfboy and the Everything Factory”, sa nouvelle série animée issue de l’esprit de Joseph Gordon-Levitt. Le clip présente le professeur Luxcraft et l’introduction au cours de laboratoire.

Vous pouvez découvrir le nouveau clip ci-dessous :

Bienvenue dans l’usine à tout, où derrière chaque porte mystérieuse se trouve un laboratoire pour tout ce que les Sprytes fabriquent. Suivez le professeur Luxcraft alors qu’il entre dans les laboratoires pour découvrir des mondes magiques comme vous n’en avez jamais connus ! Regardez Wolfboy and the Everything Factory maintenant, sur Apple TV+.

La nouvelle série raconte l’histoire de William Wolfe qui “apprend que son imagination débordante et sa créativité illimitée ont le pouvoir de changer le monde”.

Inspiré par le travail de l’artiste visuel Toff Mazery, co-créé par Edward Jesse, lauréat d’un Emmy Award (“Create Together” de HITRECORD), développé par le lauréat d’un Emmy Michael Ryan (“All Hail King Julien”, “Kung Fu Panda”), et exécutif produit par le gagnant d’un Emmy Joseph Gordon-Levitt (“Mr. Corman”), HITRECORD et Bento Box Entertainment de FOX Entertainment, l’épopée animée de 10 épisodes “Wolfboy and the Everything Factory” suit Wolfboy (exprimé par Kassian Akhtar), un excentrique imaginatif qui découvre un royaume étrange au centre de la terre où des êtres fantastiques appelés Sprytes créent des choses pour le monde naturel à la surface – nuages, arbres, lapins, rêves, hoquet, souvenirs, temps… tout ! Avec ses nouveaux amis Spryte, Wolfboy apprend qu’il peut non seulement utiliser l’énergie créative de l’usine à tout pour donner vie à son imagination folle, mais qu’il est destiné à jouer un rôle central dans une bataille séculaire entre les forces de création et destruction. Wolfboy se rend vite compte qu’être différent est ce qui le rend spécial – et finalement, que ce sont les excentriques et les rêveurs qui changent le monde.

“Wolfboy and the Everything Factory” est désormais diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter de la nouvelle série dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

