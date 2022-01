Rencontrez le récipiendaire de la première impression de rose de Clayton Echard, Teddi Wright

Écharde Clayton rencontré plus de 20 femmes lors de la première de la saison de The Bachelor et elles ont toutes fait une première impression durable.

Il y avait Jill, qui a donné à Clayton une urne remplie de ses « cendres d’ex » ; Kira, le docteur en lingerie ; et chasseur, le serpent chuchoteur. Ces trois dames ont fait des pieds et des mains avec leurs sorties de limousine, mais il semble que leurs efforts n’aient pas été suffisants pour saisir la première impression prisée.

« J’ai un lien avec tant de ces femmes », a déclaré Clayton à la caméra Bachelor. « Cette personne en particulier m’a vraiment arrêté dans mon élan. »

Clayton faisait, comme nous l’apprîmes bientôt, référence à Teddi wright, qui est une infirmière de 24 ans, selon sa biographie de baccalauréat. Elle est sortie de la limousine dans une petite robe noire avec ses boucles naturelles bien exposées. « Alors je m’appelle Teddi », a-t-elle dit à Clayton lors de leur première rencontre, « comme un ours en peluche. Et j’ai entendu dire que tu es le gros ours en peluche … J’espère que bientôt, je serai ton ours en peluche. »

Au cours de son tête-à-tête avec Clayton, Teddi a révélé que, parmi tous les michelle jeune, elle espérait qu’il serait nommé Bachelor – et il l’était ! Après cet aveu, le couple a partagé un doux bisou.