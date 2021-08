Rencontrez le skateur Sky Brown, la brillante jeune révélation de Tokyo 2020 | Vidéo

Lorsque Sky Brown a effectué sa dernière descente lors de la finale de skateboard féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, elle savait qu’elle devait s’intensifier. Faisant des erreurs lors de ses deux premières courses, elle a inscrit sa dernière tentative à quelques points de Misugu Okamoto, devant battre la patineuse artistique japonaise de 15 ans pour la troisième place. Et c’est exactement ce qu’a fait Brown, 13 ans, en réalisant une course finale sans faute pour remporter le bronze et entrer dans l’histoire en tant que plus jeune médaillé britannique. Coy Wire de CNN International s’est entretenu avec le charmant athlète.