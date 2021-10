Rencontrez l’entraîneur des Giants de San Francisco qui gagne les fans pendant les séries éliminatoires

Emmenez-nous au jeu de balle, emmenez-nous dans la foule attrayante.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année pour les fans de baseball alors que la saison des séries éliminatoires est officiellement lancée. Alors que les Astros de Houston, les Red Sox de Boston et les Braves d’Atlanta ont déjà remporté leur première ronde de matchs, il reste encore une série à gagner.

Le jeudi 14 octobre, les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles s’affronteront dans le cinquième match de la NLDS et le vainqueur passera à la prochaine ronde des séries éliminatoires.

Avant de partager trop de détails sur le baseball, il y a une note sur le match de ce soir qui peut intriguer les fans de tout niveau. Gardez vos yeux sur l’écran pour l’entraîneur des Giants Gabe Kapler qui a fait forte impression sur les téléspectateurs.

Bien sûr, il a le respect de ses joueurs. Et oui, c’est plus qu’impressionnant qu’il ait été voltigeur pour diverses équipes avant de devenir entraîneur. Mais à en juger par TikTok et les médias sociaux, les fans sont les plus impressionnés par son butin sur et en dehors du terrain de baseball.