Rencontrez l’entreprise qui est la première licorne d’Avalanche avec près de 2 milliards de dollars en TVL

BENQI, la première et unique licorne d’Avalanche, est une entreprise très intrigante. Avec près de 2 milliards de dollars de valeur totale bloquée, le protocole DeFi se fait remarquer par de nombreuses personnes. La liquidité algorithmique jouera un rôle crucial dans le développement futur de produits et solutions financiers décentralisés.

Qu’est-ce que BENQI exactement ?

En tant qu’entreprise fondée par des personnes impliquées dans Ethereum et son écosystème DeFi, l’équipe BENQI a reconnu le potentiel de la blockchain et des actifs cryptographiques dès le début. Bien que la blockchain Ethereum présente des limitations techniques qui entraînent des problèmes de mise à l’échelle et des frais de transaction élevés, Avalanche a fourni une solution. La blockchain a un algorithme de consensus différent, ce qui garantit un examen plus approfondi. Pour l’équipe BENQI, Avalanche pourrait aider à compenser une partie de la charge Ethereum et offrir une meilleure expérience de transaction aux utilisateurs.

Bien que l’écosystème Avalanche en soit encore à ses balbutiements, plusieurs protocoles DeFi tirent parti de sa technologie. La congestion d’Ethereum étant toujours un problème urgent pour beaucoup, tout comme la nature centralisée de Binance Smart Chain, Avalanche peut donner à BENQI l’avantage d’être le premier à bouger. Apporter des services de prêt et de prêt à cet écosystème combiné à des solutions algorithmiques de marché de la liquidité met un point d’attention très différent sur cet écosystème de blockchain.

Il convient de noter que BENQI peut établir un pont avec d’autres blockchains. Bien que natif d’Avalanche, il se connecte à Ethereum via le pont AEB. Pour les utilisateurs d’Ethereum aux prises avec des frais d’essence élevés, un problème courant de nos jours en raison de l’engouement pour le NFT, Avalanche fournira un marché monétaire alternatif moins cher et plus rapide. BENQI générera également des revenus à partir des protocoles collectés auprès des emprunteurs et de la marge d’intérêt. Ces fonds seront déposés au Trésor pour une utilisation future.

Jalons BENQI à ce jour

En mettant l’accent sur le lancement d’incitations à l’extraction de liquidités pour une participation plus large et une relation de classe mondiale avec le personnel d’Avalanche et les communautés clés, BENQI prévoit de continuer à franchir une étape après l’autre. Plusieurs de ces jalons ont déjà été atteints, dont une levée de fonds de 6 millions de dollars avec l’aide de fonds de capital-risque notables. Les investisseurs stratégiques incluent Dragonfly Capital, GBV, Arrington XRP, Spartan et d’autres.

Le service que ce protocole du marché de la liquidité a mis sur la table n’est pas passé inaperçu. Comme ses services s’adressent à la fois aux utilisateurs curieux de DeFi et de DeFi, BENQI a obtenu 1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée dans les jours suivant son lancement. Ce nombre est maintenant passé à près de 2 milliards de dollars, car de plus en plus d’utilisateurs contribuent à la liquidité de la plate-forme pour faciliter les prêts et les prêts décentralisés. Avalanche est clairement un concurrent sérieux pour la liquidité de DeFi en raison de sa nature plus efficace.

Sur la question de l’amorçage et du financement privé, BENQI a noté une sursouscription de 3 fois dans les deux tours. La vente publique de BENQI s’est terminée le 29 avril 2021 et a permis de récolter 6 millions de dollars. Les investisseurs bénéficient d’un retour sur investissement de 21,6 fois le prix actuel.

Qui sont les membres de l’équipe ?

Les sociétés BENQI sont composées de plusieurs personnes qui partagent l’objectif commun de décentraliser les prêts et les prêts de la manière la plus efficace possible. Trois de ses membres sont co-fondateurs de Rome Blockchain labs, Inc, une société de développement de logiciels et un incubateur.

JD Gagnon est l’un de ses co-fondateurs, avec Hannu Kuusi et Alexander Szul. Kuusi a plus de deux décennies d’expérience dans les TIC et est un grand fan de crypto-monnaie depuis les premiers jours de Bitcoin. Szul gère le développement de la plateforme de marché de liquidité BENQI. Avec l’aide des défenseurs de la crypto Jason Tuang, un spécialiste de DeFi financièrement averti, et Hansen Niu, un spécialiste de la stratégie d’entreprise, l’équipe BENQI a commencé à prendre forme.

Ces cinq personnes ont été rejointes par le passionné de DeFi et ancien propriétaire de petite entreprise Dexter Lee et le spécialiste de la gestion des opérations blockchain Dan Mgbor. Ensemble, ils ont créé le protocole du marché de la liquidité que le monde connaît sous le nom de BENQI. L’équipe continuera à repousser les limites de ce dont le protocole est capable et des services qu’il peut fournir.

conclusion

BENQI présente de nombreux avantages, tant pour les utilisateurs que pour l’équipe elle-même. Être le premier grand marché de liquidité sur la blockchain Avalanche crée un avantage concurrentiel. De plus, cette décision met en évidence la demande de solutions alternatives à la finance décentralisée basée sur Ethereum. Enfin, des transactions plus faibles et plus rapides sont bénéfiques pour toutes les parties concernées. BENQI dispose des outils nécessaires pour concurrencer les plates-formes DeFi populaires telles que AAVE, Compound et CREAM.

De plus, l’équipe explore des options pour se connecter à d’autres blockchains, y compris Binance Smart Chain. Cela se fera par le biais de rails d’actifs menant de la chaîne Avalanche C à BENQI jusqu’aux échanges centralisés et vice versa. Les utilisateurs peuvent faire confiance au pont existant ou utiliser BENQI pour transférer des actifs vers Avalanche C-Chain. Avoir plusieurs options est un avantage important pour tous les passionnés de DeFi.

