Rencontrez l’entreprise qui fabrique des friandises pour chats à la viande de souris sans nuire aux animaux

Parce que la PDG d’Animals Shannon Falconer

La PDG de la start-up d’aliments pour animaux de compagnie Because Animals, Shannon Falconer, ne mange pas de viande depuis des années, mais l’ancienne microbiologiste de Stanford et bénévole de longue date en sauvetage d’animaux dit qu’elle n’a jamais refusé à ses animaux de compagnie la viande dont ils avaient envie. Après tout, les chats sont des carnivores et les chiens sont des omnivores dans la nature.

Le co-fondateur de Falconer et de Because Animals, Joshua Errett (également un sauveteur d’animaux expérimenté), a travaillé à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie adaptés au “régime ancestral” des chats et des chiens, mais qui ne nécessitent pas d’abattre des animaux ou de les élever dans un environnement industriel. .

Cette semaine, la start-up présente ses friandises pour chats de souris de culture Harmless Hunt, leur premier produit de viande propre, à SuperZoo, l’un des plus grands salons professionnels de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie.

Les friandises sont fabriquées avec du tissu de souris cultivé à partir de cellules souches dans un bioréacteur de qualité alimentaire sur un milieu végétalien, a expliqué Falconer. Aucune souris n’a été tuée pour fabriquer les friandises, mais les scientifiques ont dû prélever des cellules dans les oreilles de souris donneuses pour commencer. Le processus consistait à mettre une souris sous anesthésie légère pendant que son oreille était percée.

Deux ans plus tard, les souris donneuses se portent bien, dit Falconer. Les employés de Because Animals les ont adoptés tous les trois et ils vivent dans une maison de souris plutôt cossue.

Joshua Errett, COO et co-fondateur de Because Animals.

La plupart des entreprises impliquées dans l’industrie naissante de la viande propre se concentrent sur la production d’aliments pour les humains.

Il s’agit notamment de : la start-up néerlandaise Mosa Meat qui a fait sensation avec le premier burger de bœuf cultivé au monde en 2013 ; l’entreprise israélienne Aleph Farms, qui fabrique des « steaks sans abattage » ; Upside Foods en Californie, qui fabrique du poulet et du canard d’élevage; et les développeurs Bluu Biosciences de produits de la mer cultivés à partir de cellules de poisson, entre autres.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, le marché de la viande alternative – y compris la viande propre – devrait atteindre 140 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, capturant environ 10 % des 1 400 milliards de dollars de l’industrie mondiale de la viande.

La viande propre n’est pas sans critiques. Personne n’a encore réussi à augmenter la production de viande cultivée en laboratoire à des niveaux prometteurs pour nourrir le monde.

De plus, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont noté : « Il n’est pas encore clair à quoi ressembleront les empreintes d’émissions de vrais systèmes de production cultivés. » Dans le même temps, les progrès de la technologie animale promettent de rendre l’industrie traditionnelle de la viande plus saine et plus durable.

Pourtant, les investisseurs en capital-risque ont sauté sur l’occasion de perturber l’industrie traditionnelle et, espérons-le, de réduire les impacts environnementaux négatifs de la consommation mondiale de viande. Selon une analyse de PitchBook, 66 start-ups de viande propre ont déjà levé 1,77 milliard de dollars de capital-risque auprès de 382 investisseurs distincts.

De son côté, Because Animals a levé 6,7 millions de dollars à ce jour, auprès d’investisseurs tels que SOSV, Draper Associates et Orkla. SOSV est l’un des investisseurs les plus actifs dans cet espace, avec au moins 10 entreprises de viande propre dans son portefeuille en juillet 2021.

Un partenaire général de SOSV, Bill Liao, a déclaré que Because Animals pourrait ouvrir la voie à la production de masse plus rapidement que les autres entreprises de viande propre.

D’une part, parce que Animals ne fabrique pas de minuscules steaks de viande de souris, il a juste besoin de produire suffisamment de tissus de souris cultivés pour donner à sa nourriture pour animaux un profil de saveur que les chats et les chiens adoreront. (Les nouvelles friandises de la société incluent d’autres ingrédients comme des levures de culture et de la citrouille, a déclaré Falconer à CNBC.)

Il a ajouté : « L’un des plus grands défis de l’agriculture cellulaire est le support durable et peu coûteux. Parce que Animals a développé cette chose même – et c’est végétalien.

De nombreuses autres entreprises de viande propre se sont appuyées sur du sérum bovin fœtal, dérivé du sang d’animaux, pour aider à la croissance et à la duplication de cellules animales pour leurs produits. Cependant, le FBS est très coûteux et son utilisation irrite les défenseurs des droits des animaux et du climat.

Parce qu’Animals a développé sa propre formulation sans animaux, et Liao pense que la technologie sera largement applicable, peut-être au-delà des aliments pour animaux de compagnie.

Falconer, pour le moment, dit qu’elle se concentre sur la catégorie croissante des aliments pour animaux de compagnie.

La PDG a décidé de rechercher des aliments durables pour animaux de compagnie alors qu’elle travaillait comme chercheuse postdoctorale à la faculté de médecine de l’Université de Stanford, se souvient-elle.

La microbiologiste Shannon Falconer a lancé Because Animals. pour amener l’agriculture cellulaire à l’industrie des aliments pour animaux de compagnie.

Les animaux de recherche étaient tout autour d’elle, et elle n’avait pas l’expertise pour éliminer le besoin des scientifiques d’eux. Mais avec ses diplômes avancés en microbiologie et en biochimie, elle a su cultiver différents types de micro-organismes et de cellules en laboratoire.

Falconer a vu le potentiel d’utiliser ses compétences scientifiques pour réduire ou retirer les animaux de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Mais elle a également estimé que dans son propre régime alimentaire, il y avait de nombreuses options parmi lesquelles choisir, à la fois dans les restaurants et les épiceries. Elle aime surtout les lentilles et le tofu, dit-elle, mais elle est une grande fan des substituts à base de plantes d’Impossible Foods pour les produits carnés.

“Nous pouvons toujours en utiliser plus”, a déclaré le PDG, “et je suis heureux qu’il y ait encore plus d’alternatives. Mais il n’y avait absolument rien pour mes chats et pratiquement rien pour les chiens.”

Falconer s’est d’abord demandé si les aliments pour animaux de compagnie étaient un marché suffisamment important pour s’attaquer, et quelle différence environnementale cela pourrait faire de déplacer la production de viande pour les aliments pour animaux de compagnie vers des ingrédients cultivés.

L’élevage était responsable de l’équivalent de 260,54 tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis en 2019, selon les dernières données disponibles de l’EPA.

La quantité de nourriture pour animaux de compagnie consommée est dérisoire par rapport à la consommation de viande humaine, a découvert Falconer. Mais la nourriture pour animaux de compagnie est produite à partir des restes de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la viande, y compris des tonnes de viande qui ne pourraient pas être vendues pour la consommation humaine, et de la viande d’animaux morts qui meurent en transit, ou de la suffocation dans les installations agricoles ou de la maladie.

“Toute cette viande est détournée dans la nourriture pour animaux de compagnie”, a déclaré Falconer, “Et cela permet à l’agriculture animale de rester à flot sans faire de grands changements.

Aujourd’hui, le marché des aliments pour animaux de compagnie est en croissance, soutenu par l’adoption accrue des chiens et des chats par les milléniaux et une plus grande sensibilisation aux bienfaits pour la santé grâce à la nutrition pour les animaux de compagnie.. Selon Grand View Research, le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait atteindre environ 90,4 milliards de dollars d’ici 2025.

Si Parce que les animaux a l’impact recherché par Falconer, une partie importante de celui-ci se déplacera bientôt vers de la viande propre et d’autres produits durables. Le prochain défi de l’entreprise sera de passer à une plus grande cuisine commerciale, tout en continuant à développer de nouveaux aliments pour animaux de compagnie à base de viande propre.