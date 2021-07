Rencontrez les 4 nouvelles startups rejoignant un incubateur fintech géré par BECU et UW à Seattle

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Henny Damian, co-fondateur et PDG de Joola ; Stacie Whisonant, co-fondatrice de PYT Funds ; Will Rush, co-fondateur et PDG de Stack ; et Luke Moberly, PDG de Bumper.

Quatre startups de Seattle ont remporté une place dans un incubateur de technologies financières géré par la société bancaire BECU et CoMotion, la branche innovation de l’Université de Washington.

Le programme d’un an fournit un soutien, une formation, un mentorat et un espace aux innovateurs fintech de la région de Seattle, qui possède un écosystème fintech en pleine croissance.

Les gagnants du troisième concours annuel sont Joola, PYT Funds, Bumper et Stack.

Joola est une application d’épargne et de récompenses pour les amis et la famille afin de créer un accès au capital. Les membres peuvent créer ou rejoindre un groupe de co-épargne existant. Chaque membre du groupe verse une contribution égale et un membre reçoit une somme forfaitaire après chaque cycle. Il se termine lorsque tous les membres reçoivent des paiements. Pay Your Tuition Funds est une plateforme qui met en relation les familles et les banques pour financer l’enseignement supérieur. Il propose aux utilisateurs des solutions adaptées à leurs besoins. Bumper est une application d’investissement à long terme visant à rendre l’investissement plus accessible aux membres de la génération Z. Elle permet aux utilisateurs d’investir dans un environnement sécurisé tout en développant des habitudes d’investissement saines. Stack est une interface de programmation d’applications entre les marques et les sociétés de bourse pour authentifier un compte utilisateur et transmettre les demandes d’ordres commerciaux au nom du client.

Les quatre startups rejoignent les anciens participants à l’incubateur Noonum, Routable, Attunely, Fincluziv, Cozera, flub et QUUE.