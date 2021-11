Rencontrez les acteurs de la voix dans MultiVersus de WarnerBro de Garnet à Reindog

MultiVersus est un jeu de combat multiplateforme gratuit annoncé aujourd’hui, le 18 novembre 2021, le jeu comprendra Shaggy de Scooby-Doo, Garnet et un personnage original nommé Reindog.

Tous ces personnages s’affronteront dans un nouveau combattant de plateforme inspiré de Super Smash Bros. appelé MultiVersus, Warner Bros. Le combattant de plateforme Warner Bros. tant attendu et très attendu est enfin révélé

Voici les acteurs de la voix dans MultiVersus de WarnerBro de Garnet à Reindog. Rencontrons-nous avec le casting de l’émission qui sera lancée l’année prochaine.

Rencontrez les acteurs de la voix dans MultiVersus de WarnerBro

Arya Stark — Maisie Williams

Margaret Constance Williams est une actrice anglaise qui a fait ses débuts d’actrice dans le rôle d’Arya Stark dans la série dramatique Game of Thrones de HBO.

Arya Stark est le troisième enfant d’Eddard Stark et Catelyn Stark et

Batman — Kevin Conroy

Kevin Conroy est un acteur américain de 65 ans qui est surtout connu comme la voix derrière le super-héros DC Comic Book Batman. Il figurera dans la série animée ainsi que MultiVersus jouant son personnage original.

Batman est un super-héros qui apparaît dans les bandes dessinées américaines publiées par DC Comics.

Bugs Bunny et Tom et Jerry — Eric Bauza

Eric Bauza est un doubleur et comédien américain qui est un homme aux multiples talents. Comme il est l’acteur de voix actuel de Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Pepé Le Pew et Marvin the Martian. Lui et Jeff Bergman expriment à tour de rôle ces personnages emblématiques.

Finn l’humain — Jeremy Shada

est un acteur, musicien et chanteur américain de 24 ans surtout connu pour son travail vocal dans le rôle de Finn the Human d’Adventure Time et Lance dans Voltron: Legendary Defender.

Finn Mertens alias Finn the Human a été créé par Pendleton Ward. Bien que le récent spécial Adventure Time démarre littéralement, ce qui indique que son personnage est mort.

Grenat — Estelle

Estelle Fanta Swaray est une rappeuse et chanteuse britannique connue pour avoir joué dans American Boy avec Kanye West. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’elle est aussi une actrice et qu’elle a fait partie de Steven Universe.

Grenat est le personnage pour lequel Estelle est la voix off de Steven Universe. Le personnage a été conçu par Sugar et est basé sur Estelle et sa musique.

Harley Quinn — Tara Strong

Tara Lyn Strong est une actrice connue pour son travail de voix off dans l’animation et les jeux vidéo. Elle est connue pour ses rôles de Raven dans Teen Titans, Dil de Razmoket et Bubbles de Power Puff Girls.

Jake le chien — John DiMaggio

John William DiMaggio est un acteur américain célèbre pour ses rôles de voix off, en particulier Jake the Dog dans Adventure Time. Il est apparu dans d’autres dessins animés tels que Bender sur Futurama, Marcus Fenix ​​dans la série Gears of War et Dr Drakken sur Kim Possible,

Reindog — Andrew Frankel

Andrew Frankel est la voix de Jonny Quest & Fancy Fancy

sur Jellystone ! de l’émission HBOmax. Il a son propre home studio pour lequel il enregistre des morceaux et il coache et donne également des conseils aux acteurs en herbe.

Shaggy — Matthew Lillard

Matthew Lyn Lillard est un acteur et producteur américain. Il est surtout connu pour son rôle de Shaggy dans Scooby-Doo. Il a été choisi pour incarner le chien dans le film en direct Scooby-Doo de 2002 et a repris son rôle dans la suite de 2004 Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed.

Parallèlement à cela, il a également joué Chip Sutphin dans Serial Mom, Emmanuel « Cereal Killer » Goldstein dans Hackers, Stu Macher dans Scream, Stevo dans SLC Punk !, Brock Hudson dans She’s All That et Billy Brubaker dans Summer Catch.

Steven Universe — Daniel DiVenere

Daniel DiVenere est un acteur américain qui est également la voix de Chandler McCann dans The Loud House. Cependant, il assume maintenant le rôle de Steven Universe dans MultiVersus. Steven Universe est à l’origine exprimé par Zach Callison, et non par Daniel DiVenere, donc les fans sont super excités de voir les débuts.

Superman — George Newbern

George Young Newbern est un acteur américain, qui assumera le nouveau rôle de Superman.

Parallèlement à cela, vous le reconnaîtrez peut-être pour ses rôles de Charlie dans l’émission Scandal d’ABC et de Bryan MacKenzie dans Father of the Bride et ses suites. En plus de cela, il a joué Danny dans Friends et a eu un rôle récurrent en tant que fils de Julia, Payne dans Designing Women.

Wonder Woman — Abby Trott

Abby Lee Trott est une comédienne et chanteuse américaine qui réside à Los Angeles pour poursuivre ses passions. Elle est en fait anglaise et vous reconnaîtrez peut-être sa voix en tant que chanteuse de « Lifelight », qui est le thème d’ouverture de Super Smash Bros. Elle chante souvent pour Carmen Sandiego et Shopkins et Wonder Woman est son dernier rôle de voix.

