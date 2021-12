Rencontrez les candidats à la présidence de la FIA – Graham Stoker – .

Dans un peu moins de quinze jours, les membres de la FIA se rendent aux urnes pour élire un nouveau président en remplacement de Jean Todt, qui démissionne après trois mandats consécutifs de quatre ans, ayant atteint les limites de mandat et d’âge.

L’instance dirigeante a confirmé le 26 novembre que deux candidats – le Britannique Graham Stoker et Emerati Mohammed bin Sulayem – se sont présentés aux élections. Alors le compte à rebours commence.

. a précédemment décrit les processus et les règles d’engagement à suivre pendant la préparation et les processus de nomination, et a analysé l’impact potentiel des deux candidats – avant même qu’ils ne participent officiellement à la course. Surtout, seuls les clubs de sport et de mobilité de la FIA détiennent des votes, de sorte que l’avenir de la Formule 1 pourrait bien être façonné par des influences de loin en dehors du sport.

Avant les élections, . examinera les deux équipes candidates, leurs politiques et leurs engagements, en se concentrant sur les deux candidats présidentiels et leurs manifestes respectifs. Dans la première édition, Stoker, un fan de longue date du sport automobile, tombe sous le feu des projecteurs ; bin Sulayem sera en vedette la semaine prochaine.

Graham Stoker

Qui est-il?

Stoker a été vice-président de Todt pour le sportSports et avocat en droit international Stoker, 68 ans, n’est pas étranger à la FIA et à ses clubs, ayant été vice-président du sport sous Todt depuis la première élection du Français en 2009. Fan de sport automobile depuis toujours, Stoker a assisté écoles de course au Royaume-Uni et en France, pour finalement courir dans la catégorie Sports 2000 avant de se rendre compte que ses talents étaient mieux servis dans des fonctions administratives, ce qui le conduisit à l’organisation sportive britannique de l’époque en 1985.

Stoker a à la fois officié – y compris en tant que commissaire de course et de rallye à tous les niveaux – et a siégé à diverses commissions, y compris la cour d’appel et les comités antidopage avant de rejoindre l’équipe de Todt dans le rôle sportif de haut niveau. Ses passe-temps incluent le sport automobile historique, sa collection de voitures anciennes – comprenant une Ferrari et une Maserati – et diverses activités nautiques et nautiques.

Pour se consacrer pleinement aux tâches de la FIA, Stoker est en congé sabbatique illimité depuis son cabinet depuis 2009, et cela continuera, a-t-il déclaré à . lors d’une interview exclusive. Il vit au Pays de Galles à proximité des célèbres spéciales de Brechfa et a été l’un des principaux bailleurs de fonds du financement par la FIA de la formule de moteur hybride WRC.

Que représente Stoker ?

Le thème de sa campagne est « pour tous », les cinq engagements sportifs de son équipe étant :

Augmenter la participation et l’audience mondialesSoutenir l’armée de bénévoles du sport automobilePromouvoir un sport tout compris accessible à tousRenforcer la FIA et les clubs membres après la pandémiePartenariat avec les industries du sport automobile pour assurer la sécurité et la durabilité.

La FIA a deux piliers – le sport et la mobilité – qui, avant Todt, étaient rarement sur la même longueur d’onde. Le Français a réussi à unifier l’instance dirigeante et Stoker prévoit d’aligner davantage les deux, en particulier en appliquant les technologies du sport automobile pour aider à fournir des solutions de mobilité dans des domaines tels que la durabilité, les carburants alternatifs et la sécurité.

Stoker a développé la « pyramide » de la série junior en dessous de la F1. L’une des premières tâches qu’il a été fixées par Todt a été de développer des « pyramides » pour les écosystèmes de monoplaces, de voitures de sport et de rallye qui emmènent les pilotes en herbe du niveau local au sommet de leur catégorie choisie. Ainsi, par exemple, des jeunes talentueux passent désormais du karting à la F4 à la F3 et de la F2 à la F1. Diverses catégories à bas prix ont également été introduites.

« Ce n’est pas sorcier, c’est de l’histoire et cela a prouvé que cela fonctionne », dit-il, ajoutant, « toute personne ayant la passion et le talent pour le sport automobile doit pouvoir essayer notre sport partout dans le monde. »

Ce commentaire a été largement (mal) interprété comme signifiant que n’importe qui pouvait arriver et demander un trajet gratuit, mais il souligne que la participation ne se limite pas aux activités au volant, se prononçant fortement en faveur de l’inclusivité et de l’accessibilité pour tous , à l’échelle mondiale, en disant : « Je suis très enthousiaste à l’idée de ne pas seulement [race] conduite, mais éducation STEM, F1 dans les écoles ».

Il a été, par exemple, l’un des premiers partisans de l’initiative « Dare to be Different » de Susie Wolff et l’un des principaux moteurs du programme Girls on Track – Rising Stars de la FIA.

« Si j’ai la chance d’être élu, je contacterai les universités. Je soutiendrai les postes académiques et je travaillerai à amener les agents de développement sur le terrain à parler aux enfants dans les écoles, à parler aux universités. Nous avons juste besoin de faire entrer les jeunes. »

Par exemple, l’équipe de Stoker prévoit d’élargir la portée de la [Motor] Commission des fabricants de devenir une commission de l’industrie du sport automobile, représentant non seulement les équipementiers, mais également les entreprises spécialisées de toutes tailles et d’autres parties prenantes clés de l’industrie mondiale. Un programme de recherche universitaire parrainé par la FIA avec un « Prix » de la FIA de grande envergure pour encourager les solutions d’ingénierie avancées innovantes est également prévu.

N’oubliez pas que, sous la direction de Stoker, le sport automobile est passé aux moteurs hybrides, a introduit la Formule E et a mandaté le Halo qui sauve des vies, initialement en F1 et plus tard en série junior. L’accord Concorde 2021-25, le plafonnement des coûts de la F1 et la réglementation 2022 ont tous été ratifiés par le Conseil mondial du sport automobile au cours de cette période, Stoker faisant une grande partie de la levée. Le cadre des moteurs 2026 de la F1 sera déterminé avant les élections.

Les antécédents juridiques de Stoker ont fourni les freins et contrepoids cruciaux lorsque la FIA a ratifié l’acquisition par Liberty Media des droits commerciaux de F1 auprès du fonds d’investissement CVC Capital Partners – annulant ainsi un accord plutôt peu recommandable approuvé bien avant que Todt ou Stoker n’entre en fonction – et affirme que la relation entre les deux les entités sportives et commerciales n’ont jamais été aussi bonnes.

Qui est dans son équipe ?

Le héros du Mans Kristensen fait partie de l’équipe de Stoker.

Ici, Stoker a réuni une équipe considérable, à savoir Tom Kristensen – qui en tant que neuf fois vainqueur du Mans et président de la commission des pilotes de la FIA n’est plus à présenter – et le vétéran de l’industrie automobile belge et actuel vice-président de la mobilité Thierry Willemarck dans la même position, avec L’actuel président du Sénat et homme d’affaires néo-zélandais expérimenté Brian Gibbons a de nouveau été inscrit pour une répétition dans le rôle.

Kristensen, le fils d’un mécanicien et garagiste d’une petite ville danoise, a gravi les échelons à travers les championnats de karting et de monoplace jusqu’au seuil de la F1 avant qu’un manque d’opportunités n’oblige à passer à l’endurance, est pleinement conscient des défis auxquels sont confrontés les stars en herbe du sport automobile, comme le souligne sa biographie primée récemment publiée.

Les candidats vice-présidents comprennent des administrateurs de longue date du sport automobile et d’anciens concurrents Surinder Thatthi (Kenya) et l’Allemand Hermann Tomczyk, avec Janette Tam et Amina Mohamed de Singapour, secrétaire du Cabinet du Kenya pour les Sports, le Patrimoine et la Culture et la première femme à occuper un poste ministériel dans le pays a également été nominé. L’équipe de Stoker est synonyme de continuité et de consolidation associées à l’inclusion.

Conclusion

La FIA a un large mandat – bien plus large que les instances dirigeantes d’autres sports mondiaux, tels que la FIFA qui administre une seule activité – et joue donc un rôle sociétal crucial dans la mesure où elle peut aider à façonner la mobilité future, qui évolue à un rythme plus rapide actuellement qu’à aucun moment de l’histoire.

Le sport automobile est assiégé de plusieurs côtés tout en jouissant paradoxalement d’une popularité plus grande que jamais, et il est de la responsabilité principale de la FIA de s’assurer que le sport survit à ces assauts de manière sûre et durable grâce à un leadership visionnaire.

Le 17 décembre, les 203 clubs habilités à voter à Paris décideront si Graham Stoker et son équipe sont les mieux qualifiés et équipés pour faire avancer l’instance dirigeante de l’automobile mondiale dans le futur.

