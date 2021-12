Rencontrez les candidats à la présidence de la FIA – Mohammed ben Sulayem – .

Les membres de la FIA se rendront aux urnes vendredi pour élire un nouveau président pour remplacer Jean Todt, qui se retire après son troisième mandat de quatre ans. Le Britannique Graham Stoker et l’Emirati Mohammed Ben Sulayem sont les deux candidats pour lui succéder.

Le processus électoral et l’impact potentiel des deux candidats ont été traités ici précédemment. Stoker a été présenté dans un précédent long métrage – aujourd’hui, c’est au tour de Ben Sulayem.

L’élection aura lieu demain à Paris.

Qui est Mohammed Ben Sulayem ?

Issu d’une famille aisée de Dubaï – son frère Sultan Ahmed est président de Dubai Port World et promoteur immobilier – Ben Sulayem est 14 fois champion de rallye du Moyen-Orient et militant du WRC, y compris avec des pilotes Toyota. Il a été élu au Conseil mondial du sport automobile de la FIA de 2008 à 2013 et a également exercé les fonctions de vice-président du sport.

Sulayem avec Alonso au GP d’Abou Dhabi la semaine dernière. Après s’être retiré du sport automobile actif, il s’est tourné vers l’administration du club, présidant l’Automobile and Touring Club des Émirats arabes unis depuis 2005, et est également le représentant émirati de la FIVA, l’organe directeur des voitures classiques. De 2013 à 2017, Ben Sulayem a été vice-président de la FIA pour la mobilité et le tourisme. Ainsi, il a une expérience dans le sport automobile, la mobilité et les activités automobiles classiques.

Ben Sulayem a longtemps occupé le poste le plus prestigieux de l’automobile mondiale, ayant d’abord jeté son chapeau dans le cercle électoral en 2013, mais s’est ensuite retiré. On ne sait pas s’il a conclu un accord avec le président sortant Todt à l’époque, mais Ben Sulayem a ensuite été nommé au bureau de la mobilité et du tourisme, dont il a déclaré que ses associés l’équiperaient pour la présidence. Il ne s’est pas opposé à Todt en 2017, gardant sa poudre sèche.

Ben Sulayem réside aux Émirats arabes unis, mais a déclaré à . lors d’une interview exclusive la semaine dernière qu’il n’envisageait pas de déplacer les bureaux de la FIA à Dubaï. « J’aime Paris, dit-il. « J’ai un jet privé et je vais faire la navette. » C’est aux électeurs de décider comment cela correspond aux engagements de durabilité de la FIA, mais, pour être juste, Todt a volé en privé à l’occasion. Soit dit en passant, Ben Sulayem possède une délicieuse collection de voitures classiques, dont 21 Mercedes 600.

Que représente Ben Sulayem ?

Il fait campagne sous la bannière » FIA pour les membres « , affirmant qu’il est » concentré sur la fourniture de ce que les membres veulent et ont besoin « . Les principaux engagements contenus dans son manifeste sont les suivants :

Doubler la participation au sport automobile dans le mondeRenforcer la diversité et l’inclusionÊtre un leader d’opinion sur la mobilité durable

« Nous avons décidé d’être une équipe dirigée par des membres, et ce manifeste est basé sur les besoins réels et réels exprimés par nos membres », a-t-il déclaré. « C’est le manifeste des membres pour l’avenir de la FIA, et c’est notre engagement à le mettre en œuvre s’ils sont élus. »

Dans le cadre de sa campagne, il a commandé une étude sur la diversité et l’inclusion qui comporte trois piliers principaux, à savoir l’identification et le soutien des talents, la promotion des matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) dans des domaines cibles clés et la création d’un fonds patrimonial souscrit par un pourcentage des revenus des promoteurs de l’événement pour permettre aux fans d’évoluer de spectateurs à participants.

Ben Sulayem espère attirer un large soutien des pays émergents et en développement, dont beaucoup pensent que le moment est venu de rompre avec la tradition et d’élire un président non européen pour la première fois en 117 ans d’histoire de la FIA. C’est une carte électorale puissante, d’autant plus que l’Europe représente environ 45% des membres votants de la FIA. Ainsi plus de la moitié sont désormais situées hors du territoire fondateur.

Il y a un autre facteur : le Golfe, alimenté par la flambée des prix de l’énergie, déploie ses muscles dans diverses sphères et disciplines : Dubaï possède le plus haut bâtiment du monde ; L’Arabie saoudite est la plus grande entreprise du monde, tandis que la région compte plus de grands prix par habitant que toute autre. Le Qatar accueillera la Coupe du Monde de la FIFA l’année prochaine, alors pourquoi un émirati ne présiderait-il pas les clubs automobiles du monde ?

Qui est dans son équipe ?

Sulayem est lié à l’ancien patron de la F1 Ecclestone. Les statuts de la FIA exigent que les candidats nomment une « liste » composée d’un président, d’un président adjoint pour le sport et la mobilité, d’un président du sénat et d’un groupe de vice-présidents pour les différentes régions.

L’équipe nominée de Ben Sulayem se compose de Robert Reid, 55 ans, qui était le copilote champion du monde de Richard Burns – un administrateur politiquement astucieux et chevronné du sport automobile – en tant que candidat au poste de vice-président pour le sport, avec Tim Shearman, PDG de l’Association canadienne des automobilistes et PDG de la CAA et membre du Sénat de la FIA désigné pour le rôle de mobilité équivalent.

Carmelo Sanz de Barros, qui a administré le circuit historique espagnol de Jarama F1 et est président de RACE, le club automobile espagnol, est nommé président du sénat de la FIA, l’organe de surveillance éthique et financier de l’organisme.

Les vice-présidents candidats incluent les administrateurs de longue date du sport automobile Abdulla Al Khalifa (Bahreïn) et Anna Nordkvist (Suède), tandis que la Brésilienne Fabiana Ecclestone – épouse de Bernie et anciennement responsable du marketing pour le Grand Prix du Brésil – a été nommée pour représenter Amérique du Sud. Ainsi, il y a un mélange d’expérience et de sang neuf sur la liste de Ben Sulayem.

Conclusion

Le choix, comme nous l’avons souligné dès le début de la campagne électorale, se situe entre la continuité (Stoker) et le changement (Ben Sulayem). Les membres de la FIA sont-ils prêts pour ce dernier ?

